La UD entrega hoy su protocolo a LaLiga entre incógnitas

Mientras que se habla más de si podrá entrar o no público al Gran Canaria, a cuenta del protocolo anunciado por la UD y que hoy entregará a LaLiga, que de la competición que viene, con el Girona como primer rival sábado 13 de junio, en la entidad el decrece el optimismo inicial para su aprobación, sustentando por los apoyos de las autoridades regionales. Miguel Ángel Ramírez sigue defendiendo lo que, entiende, es una aspiración legítima y que va «en favor de la normalidad» que se pretende establecer de manera paulatina tras la crisis generada por el coronavirus.

En una intervención en Canarias Radio, Ramírez desmontó las teorías acerca de la supuesta desigualdad que se generaría en la competición si se autorizara a la UD el privilegio de jugar con espectadores en su estadio: «Nunca me quejé, cuando estábamos en Primera, de competir contra clubes que tenían al mejor jugador del mundo, como el Barcelona, o que multiplicaban varias veces nuestro presupuesto, como sucede ahora con el Girona, precisamente, ni tampoco lo hacemos de la cantidad de aviones que tenemos que coger a lo largo de una temporada».

«Nosotros no pretendemos generar ningún tipo de controversia. Dicen que el Consejo Superior de Deportes lo mismo no está de acuerdo. Si al final no sale adelante lo que proponemos, no pasará nada. El otro día un dron mostraba miles de personas en Las Canteras y con un comportamiento exquisito, guardando las distancias, sin tener dispensadores de geles desinfectantes, mascarillas o accesos controlados. Para el acceso al estadio, contactaríamos previamente para organizar puertas y entradas escalonadas y dispondríamos de todas las medidas de seguridad. Pensábamos y seguimos pensando que, estando en la fase 3, que es algo que se ha ganado Canarias, puede abrirse el Gran Canaria cumpliendo unos requisitos», insistió el dirigente.

Por su parte, Pepe Mel, entrevistado por UD Radio, valoró el gesto pero hizo un ejercicio de sinceridad más bien crudo: «Será complicado lo del público en la grada, aunque entiendo la gestión del presidente. Lo normal es que el gobierno no dé luz verde. Pero es buena noticia que nuestro presidente intente que vuelva el público, eso significa que el virus está controlado».

En la UD sostienen que están redoblando la atención a sus abonados ante las incertidumbres actuales con las cuotas de esta temporada ya pagadas y que contemplaban partidos que podrían no disfrutarse. De hecho, el presidente anunció que priorizaría el acceso de los socios si, con el 30% del aforo, se autorizaba la apertura del Gran Canaria, como así es su deseo tal y como ha trascendido. Pero antes de que el club explicara la hoja de ruta que, con el apoyo del ejecutivo regional y del cabildo insular, ha puesto sobre la mesa de LaLiga, el director general, Patricio Viñayo, ya expresaba, en una entrevista publicada en estas páginas el pasado 234 de mayo, esta inquietud: «Vamos a procurar coordinarnos con la mayoría del resto de clubes, que es lo que pretende LaLiga. Aunque en este momento no sabemos con certeza cuándo podrá volver el público a los estadios, de qué manera, con cuanto uso del aforo, y si en todas las comunidades autónomas será igual. Lo que está claro es que habrá que compensarles si se confirma definitivamente que no asistirán a los últimos seis partidos». La UD, de momento, no descarta ninguno de los escenarios por mucho que haya perdido fuerza el deseo de que se pueda disfrutar de acceso de seguidores al campo.