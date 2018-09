La UD descarrila en El Molinón

Maltrecha y dolorida, con la amarga sensación de haberse quedado a medias en todo, en un ejercicio excesivo de timidez que le costó el partido. Así sale la UD de su visita al Sporting. Fue un mal día para la poesía. Y en la batalla tampoco midió bien Las Palmas, a ratos encogida y absolutamente bloqueada en la horizontalidad, en el pase fácil y tibio, pura golosina para un contrario crecido, limitado en los alardes pero enorme en el arte de sufrir y moverse en partidos de codo, rodilla y fútbol subterráneo. Claro que tanta pompa merece el Sporting como bronca la UD, tolerante en lo que nunca debió permitir, justicias arbitrales al margen. El propietario de la casa creció sin que le contestaran, hizo su gol, una heroicidad para los tiempos que corren por aquí, y se protegió en la cueva con relativa comodidad. A Mariño se le recuerdan dos paraditas, a remates centrados y telegrafiados de David García y Mir. Nada más. En tanto, Raúl, impotente en el gol, evitó más daños atajando un penalti y, ya a última hora, marcándose un paradón ante Álvaro Jiménez, que le retó en el uno contra uno. Ahí está el resumen de todo: mientras que el Sporting atacó bien y defendió mejor, la UD se quedó en el barbecho, inexistente en el área contraria y con apuros en la propia.

Manolo Jiménez ya mandó un mensaje poco alentador en su once elegido. Renunció a meterle pimienta arriba, con Rubén como llanero solitario, y optó con acumular en la medular. O desconocía que el Sporting prescinde del toca-toca o buscó una fórmula inverosímil. Fue un tiro al pie. Porque, de punta a punta, se vio a un rival conforme en todo en contraste con la UD, acelerada, con un punto de caos que terminó arruinándole el día. Teniendo más recursos y abanico que el Sporting, nada hizo reconocible al equipo. Después de tres victorias consecutivas, se esperaba arrojo y decisión en El Molinón, un martillazo de candidato. Nada más lejos que la realidad, Las Palmas pareció de mantequilla, vulnerable en cada diablura rojiblanca, y picó de pardilla. Así ha de leerse este 1-0, primera cuchillada en el campeonato regular y que escuece por evitable. Mucho va a tener que cambiar el Sporting para ser competencia en el ascenso directo y, desde el respeto que merece su escudo, ha tenido tiempos bastante mejores. Pero no maneja el talonario de la UD y va a tener que sudar y correr a pulmón lleno cada semana. Eso sí, por sus narices sacó la faena adelante.

La UD estaba avisada. Esperaba un Sporting inflamado y con su gente a garganta viva para remar a favor. Era un partido de paso al frente, determinación y hombría. Fútbol, sí, pero también orgullo. Y tardó mucho en encontrarse el equipo. El buen pie de muchos de sus jugadores no terminó de domar la carga afectiva que le metió el anfitrión, consciente de que todo lo que fuera balón al piso le iba a complicar la vida. El Sporting buscó pelota dividida, fogonazos por la banda, huir del orden. Las Palmas no descifró al contrario y pasó instantes de pena. Rubén, aislado arriba, y en la media, Tana y Ruiz de Galarreta desaparecidos, con Timor demasiado requerido para todo. El pleito comenzó bruto, con los protagonistas en plan rudimentario y degeneró en lo que buscaba Baraja, esto es, un choque con pendiente. A Mariño no se le exigió más que en un remate tímido de David García, directo a sus manos, y en una estirada a testarazo de Blum que se fue alto. Muy poco para el primer acto. Sin intimidación, el Sporting sembró la trama de faltas, pujas y envíos al latifundio que pretendía encontrar a espaldas de la defensa ayer de verde legionario. Poco le importó que en la mayoría de sus intentos la cosa no fuera a más. Iba a peristir hasta encontrar la suya. Llegó a saque de banda. David García se columpió ante Lod sobre la línea de fondo y el finlandés pudo servirla atrás para que Álvaro Jiménez largara un zurdazo inapelable. Fue el único remate del Sporting, con efectivdad máxima. Quizás no atendiera a casualidades y sí a un plan definido, el de cortocircuitar la medular de la UD y encomendarse a cazar alguna, prescindiendo de elaboración y riesgos en la zona ancha. Por lo que fuera, Las Palmas cayó en la trampa y estuvo muy lejos de ser el que se pretendía, bloque junto, armonizado, blindado a estos accidentes. Antes de la media hora ya se vio nadando río arriba y dándole vida a un Sporting crecido, al que el 1-0 le vino de maravilla.

Con el marcador adverso, se extrañó una estrategia alternativa. Mariño se limitó a blocar un remate flojo en llegada de David García y a tapar un testarazo alto de Blum. De Rubén no hubo noticia. Lo de Tana, definitivamente, llama a la preocupación. Sigue promediando una hemorragia de pérdidas, tiene olvidada la velocidad y pericia que le dieron fama y ni con la renovación recién estrenada justifica tanta caricia. De Ruiz de Galarreta, lo justo, a diferencia de un Maikel Mesa más guerrero y valiente. Pero en minoría siempre, enjaulado y sin pasillos.

No mejoró el panorama tras el descanso. El cronómetro volaba y lo más destacable que trajo el segundo acto fueron los guantes interminables de Raúl, multiplicado, primero, en despejar un remate a quemarropa de Álvaro y, tras la discutible decisión de sancionar con penalti un contacto a Carmona en su rechace, atajar la pena máxima. El propio Carmona, ayer aplaudido hasta por Jiménez por su decisión de jugar habiendo fallecido su padre horas antes, insistió a continuación con un disparo a la red lateral. Inaudito que la UD fuera perdiendo y que las ocasiones continuaran cayendo en su propia área. Desde la banda se agitó todo quitando de circulación a dos ceros a la izquierda (Tana y Ruiz de Galarreta) y metiendo toda la dinamita que se había reservado. Acabó el dibujo táctico con Rubén, Mir, Sacko, Pekhart y Mesa como avanzadilla, pero ni por esas hubo manera de meterle mano a un Sporting de raza, omnipresente Lod como pivote defensivo y un tal Cofie con guadaña.

Un mísero centro, de Mir, fue lo que le pusieron a Pekhart, al que da la sensación de que se está desaprovechando. Remató fuerte pero fuera. Debieron insistir, que el checo tiene una planta tremenda. Pero no. La UD murió con pelotazos, triangulaciones en su parcela, con Rubén sin opción a nada, Mir a un costado y Sacko jugando en pocos metros sin poder destapar su zancada.

Y puestos a sacar de donde no había, fue el Sporting el que se permitió una galopada que no acabó en gol por Raúl, enorme ante Álvaro Jiménez ya en el alargue. Con lo justo, con lo que se sabía, El Molinón frenó a Las Palmas. Hoy toca levantarse porque llegarán más curvas. Pero bien harían en la UD en repasar todo lo vivido. En un día para elegidos, se eligió mucho y mal.