La UD deja escapar con vida al Rayo (1-1)

Las Pamas mereció más que el Rayo Vallecano, por juego, oportunidades, ganas. Al final un punto que sirve para seguir en la pelea por el ascenso. La UD Las Palmas repitió el once que doblegó al Elche en la segunda parte, con Srnic como lateral derecho. Un pase de Benito, taconazo de Jonathan Viera, y gol de Juanjo Narváez. A los seis minutos los amarillos ya ganaban 1-0 al Rayo Vallecano de Paco Jémez.El equipo madrileño empató el partido desde los once metros, penalti cometido por Kirian. Su capitán, Embarba, batió por alto a Álvaro Valles (min. 20).

Jonathan Viera estuvo cerca de firmar el gol de la tarde, pero la falta lejana que tiró pegó en la cruzeta (min. 24). El Rayo jugaba con verticalidad, atrevido. El equipo de Pepe Mel circulaba muy rápido el balón para aprovechar los espacios. Otra vez Jonathan Viera estuvo a punto de marca en un lanzamiento cruzado que se marchó pegado al palo izquierdo de Dimitrievski.

En otra magistral combinación de ataque de Pedri y Jonathan Viera, el Rayo se salvó del segundo gol. Viera, de volea envió desviado. Las Palmas bordaba el fútbol y quería irse al descanso por delante en el marcador. Sin embargo, el equipo de Vallecas aguantó la embestida final de los canarios.

En la segunda parte, el Rayo Vallecano se quedó con un jugador menos (min. 50) por la expulsión de Trejo (doble amarilla). Pepe Mel movió el banquillo y metió a Sergio Araujo que reparecía ante la afición del Gran Canaria tras su larga lesión. El jugador argentino tuvo el gol en el minuto 60, pero su vaselina tras un gran pase de Viera se fue a centímetros del palo. Narváez, por lesión, dejó su puesto a Maikel Mesa.

Las Palmas llevaba todo el peso del partido. El Rayo Vallecano, con uno menos, perdía tiempo en cada acción y se limitaba a que los grancanarios no generasen juego. Había que tener mucha paciencia para ganar el partido. Lo intentaba de todas las maneras el equipo amarillo, pero no llegaba una jugada clara de gol. El árbitro alargó el partido seis minutos pero el marcador ya no se movió más. Las Palmas acaba el año 2019 con un empate y peleando por los puestos de play off de ascenso.