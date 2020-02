La sonrisa de Pedri deslumbra en una UD con dudas

La Unión Deportiva Las Palmas pretende recuperar la sonrisa, las buenas sensaciones y la dinámica ganadora ya. Nueve jornadas sin conocer la victoria es una losa incómoda, preocupante y que hace interminable una racha para un combinado de Pepe Mel que propone y domina, pero no termina de dar un golpe de autoridad para alejarse de la zona movediza de la clasificación y, de paso, multiplicar sus opciones de soñar con cotas mayores y poder aspirar a asaltar una de las plazas de promoción de ascenso.

En un momento de dudas por los resultados y las circunstancias adversas, imposibilitando dar con la tecla para avanzar hacia adelante, una figura sobresale por su juventud, desparpajo y talento: Pedri González. El centrocampista tinerfeño, de 17 años, deslumbra a las órdenes de un técnico madrileño que apostó por él desde el primer instante, y no se equivocó. Su experiencia y su olfato no fallaron para descubrir a una de las más firmes promesas -casi realidad ya- del fútbol nacional que enamoran cada jornada que pasa más.

Y eso que suma kilómetros en su primera aventura profesional, que mezcla con paradas en las categorías inferiores del combinado nacional, hasta acumular ya 24 partidos en el primer equipo amarillo, con tres goles, cuatro asistencias y más de 2.000 minutos disputados. La felicidad del jugador fichado por el FC Barcelona el pasado verano es máxima, pero consciente de que la UD es su día a día y no camina por los lares que desearía.

De hecho, no pasó del empate en su visita al Alcorcón el pasado sábado, en un duelo con decisiones arbitrales discutidas -la UD reclamó dos penaltis- y con las lesiones de Íñigo Ruiz de Galarreta y Fede Varela.

«Pienso que dominamos y que podíamos haber jugado un poco más porque es un campo en el que se podía haber hecho, con muchos espacios por dentro, pero nos fuimos con un sabor agridulce por la mano y, sobre todo, por no llevarnos los tres puntos», expone Pedri, quien ahonda en la jugada que cerró la primera parte en la que el representativo vio una mano clara de Boateng en su área.

«Veo la jugada repetida y para mí es mano clara, y la debería haber pitado. No entendí muy bien lo que hizo porque primero para el juego, la revisa y luego pita el final. Pero prefiero no meterme mucho en eso, los árbitros tienen que hacer su trabajo, que es difícil porque tienen que determinar en segundos si es penalti o no», argumenta, al tiempo que agrega que «todavía no entiendo el criterio del VAR con las manos, para mí todas las que se produzcan dentro del área deberían ser, ya sean naturales o no, si te toca en la mano pues mala suerte y es penalti. No sé las normas que tiene el VAR o el árbitro para determinar si es mano o no, que sea lo que Dios quiera y que no pase más».