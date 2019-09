Esa acción, además, le mete en los libros de historia al convertirle en el anotador más joven en partido oficial en los setenta años de vida del club. Sin haber cumplido los 17, derribó el listón establecido por Orlando Suárez en 1990. Todo, comprimido en cinco días. Está siendo la semana grande de Pedri, que quiere más y ahora tiene en el punto de mira al Girona.

Mañana hay partido y el tinerfeño, ya destapado como goleador, lo que ha disparado su trascendencia en el terreno de juego, busca otra faena grande. Ayer, en plena resaca feliz por todo lo que le está tocando vivir, Pedri trabajó y sudó sin rastro de complacencia.

«Está deseando que llegue la hora de empezar en Montilivi», resaltan desde el club para ilustrar el inconformismo y hambre competitiva del futbolista en pleno despegue profesional.

«Con la pelota es un superdotado, un fuera de serie, pero su mentalidad le distingue igualmente. Humildad, sacrificio, afán de superación, inconformismo, plena dedicación al fútbol, autoexigencia... Lo tiene todo», destaca sobre él Suso Hernández, su entrenador en el equipo juvenil de la UD y donde terminó de explotar, dando el salto, directamente, a la primera plantilla.

Y ese molde exitoso, el de combinar cualidades privilegiadas con una actitud diaria ejemplar, guía los pasos de alguien que puede marcar época. Ajeno al ruido mediático, sigue viviendo en la Casa Amarilla rodeado de canteranos (quienes le hicieron un recibimiento especial cuando llegó tras su exhibición de anteayer) y no se le conocen declaraciones públicas ni ostentaciones de ningún tipo. Sigue siendo el mismo y en el vestuario ha sorprendido la madurez con la que se maneja. «Rezábamos todas las noches para que no se descubriera a Pedri. No hubiéramos vendido a Pedri si el equipo hubiese estado en Primera División. El chico se lo merece todo, porque además de buen profesional es mejor persona», enfatizó ayer Miguel Ángel Ramírez sobre él. Hay que recordar que en catorce años de presidencia, jamás había firmado un contrato profesional a un jugador juvenil el actual jerarca de la entidad, hasta que hizo la excepción el pasado 15 de julio. La excepción fue Pedri.

Su progresión meteórica, que le llevó a fichar por el Barcelona habiendo disputado únicamente tres partidos en Segunda División, tampoco le despista. Viene de un entorno humilde, nadie le regaló nada y ha llegado para quedarse. De momento, no quiere saber nada que no tenga que ver con el Girona.