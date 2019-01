La reforma empieza en la zaga: sube Eric y vendrá un central

El ascenso del canterano, criado en la UD Telde y que dentro de doce días cumplirá 25 años, viene a cumplir unas de las súplicas de Paco Herrera, que demanda nuevos efectivos en la retaguardia. Eric, que es diestro, ha sido observado por el cuerpo técnico aunque su presencia en las sesiones de los mayores ya era habitual. De hecho, en la época de Quique Setién, en Primera División, llegó a ser convocado, si bien no se produjo su debut. En los últimos veranos siempre se especuló con su integración definitiva en el primer equipo y este paso ha llegado en mitad de la presente campaña.

Por ser mayor de 23 años se decidió que arrancara la temporada en Las Palmas Atlético, ya que, una vez que participara con la UD, no podría regresar al equipo de Juan Manuel Rodríguez. Y en Segunda B ha sido fijo e innegociable hasta ahora, titular en las diecisiete jornadas disputadas.

Con todo, Eric no cierra las puertas en esta demarcación, pues Toni Otero trabaja en la contratación de un central que pueda jugar por la izquierda. Porque, tal y como ha hecho constar Paco Herrera en sus opiniones, todos los centrales que hay en nómina (Cala, Mantovani, Deivid y David García) son diestros, lo que supone un déficit que quiere reparar. En este sentido, el nombre de Mauro Dos Santos, libre tras desvincularse del Leganés, sigue estando encima de la mesa y cuenta con la mejor de las valoraciones.

Dos Santos tiene amplia experiencia en Primera y Segunda División y durante su etapa en el Eibar se desempeñó, a buen nivel, como marcador por la izquierda pese a que no es zurdo. Hay varios clubes de Segunda que le pretenden, lo que apremia a Las Palmas a concretar su interés si quiere cerrar satisfactoriamente la operación. «Gusta, pero no es el único», dicen desde la entidad a propósito de Dos Santos.

Lo que sí se confirma es que muchos de los trabajos que se están centrando en encontrar este perfil de jugador que cumpla con lo que quiere el entrenador y permita afrontar el resto de temporada con garantías en la retaguardia. La llegada de Eric y de un nuevo jugador defensivo señala directamente a Diego Parras, inédito en Liga y al que se busca cesión, y a Mantovani, el descarte elegido y que tendrá que salir para dejar hueco.

Más allá de esta demarcación también hay planes en lo que concierne al mercado invernal. Además de que tienen que darse otras dos bajas, según lo anunciado por el presidente, que fijó el capítulo de salidas en cuatro jugadores, el alta de Eric no se considera incorporación como tal al venir de la base, por lo que se mantienen los planes de seguir explorando las posibilidades que ofrece el escaparate nacional e internacional. Y, en paralelo a dar salida a piezas que no son esenciales, unir a lo que ya se tiene características diferentes. Las lesiones de Javi Castellano, Galarreta y Blum han dejado la medular en cuarentena a corto plazo y más considerando que Sacko tiene preparada la mudanza porque apunta a ser uno de los señalados en la limpia, en la que no se descarta a Gaby Peñalba. Por ahí podría venir la siguiente apuesta en el mercado invernal, en un futbolista polivalente que pueda intervenir en las dos bandas y, también, con capacidad organizativa por delante del pivote.

Porque arriba, aunque entre Pekhart y Mir pueda irse uno, Rubén y Araujo dan garantías.