La osadía no tiene recompensa

Exigía más Paco Jémez a sus jugadores en ataque. No se conformaba con ir sumando de punto en punto mientras fallaba el Levante. Quería dar un golpe sobre la mesa. Lo había avisado y no era mentira. La UD batalló ante un Celta de Vigo que está peleando por una plaza en Europa. Los amarillos tenían enfrente a dos delanteros que, viendo sus registros anotadores, asustaban. Y aun así, Las Palmas no saltó a espectular con el resultado en Balaídos. La apuesta del técnico grancanario, con un trivote para dominar el esférico, dejaba claras sus intenciones. Tana y Halilovic necesitaban ser protagonistas. Los virtuosos siempre quieren tener el balón. Ejercer de héroes. Y ambos lo intentaron una y otra vez. El mediapunta isleño, por el centro, era un quebradero de cabeza para la sala de máquinas planteada por Unzué. El croata percutía en banda y se medía con Jonny una y otra vez. Se respiraba otro aroma.

Osadía. Esa es la palabra. El conjunto amarillo actuó con osadía. Fue valiente y dejó los miedos del descenso en el hotel. Y por momentos acarició la pelota como antaño. Recordó a la Unión Deportiva que deleitó. Sin Jonathan Viera parecía imposible, pero hubo indicios que lo rebaten. Incluso se adelantaron los insulares. Hasta que, de repente, la fuerza dijo basta y el atrevimiento no obtuvo recompensa. El castigo fue severo. No mereció irse de vacío, pero, en el fútbol, los goles son los que mandan y ajustician. Así fue como se quedó la escuadra grancanaria con la miel en los labios, volviendo a dormir en puestos de descenso. No aprovechó el favor de Baptistao ante el Levante. Pero la sensación puede valer a final de temporada. Y ayer Las Palmas no pareció un conjunto sumiso y con rumbo hacia Segunda. Compitió ante un gran equipo, con nombres propios que asustan, y dio señas de poder salvar la categoría.

Comenzaba el choque y el Celta salía a morder. Sus ataques eran endiablados. Pura velocidad y verticalidad. Primero fue una combinación de Aspas en banda, luego un robo y disparo de Emre Mor. Y para terminar de asustar, Aquilani sacó la escoba cuando ya Aspas encaraba a Chichizola. Las Palmas no terminaba de asentarse y no encontraba el esférico. Las subidas de Aguirregaray por la izquierda, casi siempre por delante de Tana, obligaban a Ximo Navarro a multiplicarse y arriesgar en cada una de sus acciones ante el ataque celeste. Mientras tanto, en la UD se encomendaban a la magia de Tana para sortear piernas rivales. Los isleños, atrevidos en su presión, adelantaban líneas y dejaban las incertidumbres fuera. Esto era un arma de doble filo, pero los robos cerca del área de Rubén eran el principal aval para creer en la victoria. Lo que propiciaba también agujeros y puntos negros en la retaguardia. La velocidad de Emre Mor y de Iago Aspas sembraba el pánico. Las acometidas de Hugo Mallo por banda diestra cohibían a Tana, más pendiente de tareas defensivas que de la elaboración del juego amarillo.

Pero con el paso de los minutos, la escuadra isleña despertaba y un tiro del propio Tana a punto estuvo de adelantar a los de Jémez. Rubén, con una buena estirada, enviaba el esférico a saque de esquina. Cuando la línea de tres cuartos conectaba con Expósito, se olía el peligro.

El encuentro se convertía en una montaña rusa. Los ataques caían en ambas porterías. Las Palmas, osada como pedía Paco Jémez, dejaba de limitarse a defender y se lanzaba a por los tres puntos. Y en ocasiones los isleños sometían a un Celta que se encomendaba a los desajustes defensivos que pudiera tener la Unión Deportiva. Aguirregaray, díscolo como acostumbra, en una banda y Halilovic en la otra trataban de desequilibrar al conjunto gallego. Tana, tejiendo fútbol por la mediapunta, intentaba echarse el equipo a su espalda y hacer olvidar a Jonathan Viera. Y por momentos hasta lo conseguía.