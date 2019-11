«La mejor versión de la UD va a llegar a tiempo para aspirar a todo»

— Haber rejuvenecido la plantilla, con mucha presencia de canarios y de canteranos, es algo que ayuda. Los jóvenes te agradecen con su esfuerzo la confianza. Y a la gente más veterana le ha ido, también, de maravilla. No tiene nada que ver el ambiente de trabajo de ahora que el que había el año pasado. Hemos implantado normas de convivencia nuevas que han hecho más fuerte al grupo. Por ejemplo, según entran en estas instalaciones está prohibido el teléfono móvil. Únicamente el médico y el delegado pueden utilizarlo. Cuando yo llegué a la UD los futbolistas apenas hablaban entre ellos. En las comidas el silencio era total porque estaba cada uno pendiente de su teléfono y de su mundo. Eso no puede ser. Hemos mejorado muchas rutinas y eso se nota en todos los aspectos. Y, por supuesto, el disponer de una Ciudad Deportiva como la nuestra nos da un diferencial tremendo.

— Cree en usted el vestuario y también el presidente, que siempre le ha respaldado incondicionalmente...

— El presidente está cumpliendo con lo que a mí me dijo. Está cumpliendo con su palabra. Hablaba de proyecto y yo le decía que un proyecto en el fútbol se acaba con tres resultados malos. Y él me decía que no es así. Que si hacía los cambios que yo pretendía, de meter gente joven, de rejuvenecer, me apoyaría. Y así es. Hemos tenido rachas malas y siempre ha estado ahí.

— Fundamental esa paciencia y comprensión para usted...

— Por supuesto. Sumas los avatares que hemos tenido y resultados adversos y sin esa paciencia y confianza ya no estaríamos aquí.

— En clave futbolera, antes empoderaba el grupo por encima de nombres propios. ¿Cómo digiere que Pedri y Viera monopolicen todos los focos?

— Tanto la plantilla como yo lo llevamos bien. Tenemos un vestuario muy sano que comprende que se destaque a Jony o a Pedri, aunque el trabajo sea colectivo. Jony y Pedri son generosos en todo lo que hacen y suman como el que más. Lo que no podemos esconder es el talento de un chico que acaba de cumplir 17 años o de la categoría de alguien que ha venido y ha hecho siete goles en nueve partidos.

— ¿Le ha sorprendido la predisposición de Viera? Internacional, sueldo millonario y viene a la UD a sudar en Segunda...

— Pues sí. Y desde el primer día he podido comprobarlo. Está metido y comprometido en hacernos mejores. En el campo todos ven lo que hace para llevarse el diez. Yo le doy el diez en todo lo que no se puede ver, en todo lo que hace a diario.

— ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué intuición tiene a día de hoy acerca de su futuro en la UD y el deseo de que siga hasta junio?

— Lo tenemos muy difícil. La mínima posibilidad puede venir si su equipo gana la Liga en China. Yo también confío en las ganas que tiene Jonathan de quedarse en su tierra y en su equipo y, también, en la capacidad de nuestro presidente, que ya hizo el milagro de traerlo en verano, algo que parece normal pero que ya fue en su día algo extraordinario.