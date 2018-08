La Junta General Extraordinaria rechaza la convocatoria de una nueva ampliación de capital

No habrá nueva ampliación de capital en el seno de la entidad. Con un 69,132 % de acciones representadas o presentes, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se reunió en la tarde de hoy en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. Por unanimidad, se acordó rechazar la ampliación de capital recogida como primer punto del orden del día de la Junta. Los socios han valorado la inconveniencia de dicha ampliación debido a las contingencias fiscales y económicas que provocaría, ya que por los beneficios obtenidos en el último ejercicio el valor contable de la acción ha pasado de 94 a 934,20 euros. Al mismo tiempo, tanto la salud económica de la que disfruta la SAD como el hecho de no ser necesaria la capitalización en estos momentos desaconsejan la ampliación, que, además, no es obligatoria desde el punto de vista legal.

Por otra parte, quedó designado como nuevo miembro del Consejo de Administración de la UD Las Palmas SAD la empresa Sport Trade Capital SL, principal accionista del club.