La hora del despegue

Ya están todos en posición, alerta y preparados para lo que se avecina. Terminó, por fin, el siempre incongruente mes de agosto que alterna competición con fichajes, donde los equipos se emplean las primeras jornadas utilizando a futbolistas con los que no contará durante el resto del curso, mientras esperan por actores principales con los que terminar de apuntalar sus respectivos proyectos. Por ello son pocas las conclusiones que se pueden sacar de estos primeros encuentros. Entre que las plantillas están todavía en construcción y que los jugadores aun se encuentran lejos de la forma ideal, lo único que sirve es sumar por lo civil o por lo criminal, mientras se cuentan los días para alcanzar la versión que se espera de cada conjunto.

En esas, la UD sumó un discreto cinco de nueve puntos posibles ante Reus, Albacete y Zaragoza. Insuficiente bagaje para sus aspiraciones, pero prácticamente insignificante por todo lo que queda. Porque si hay un mantra que no deja repetirse desde que los amarillos comenzaron a pensar en plata, es que la Segunda División es muy larga. Una certeza que tampoco puede llevar a equívocos o relajaciones. Sobre todo cuando uno de los principales rivales por el ascenso como es el Málaga ya se empieza a escapar con cuatro puntos por encima de la Unión Deportiva.

Por ello, entre otras muchas razones, este viernes la victoria es innegociable. Ya sea por los dos empates consecutivos que preceden a la jornada que arranca hoy, por la inferioridad de potencial de un Nástic de Tarragona que todavía no ha ganado y que solo suma un punto, o porque, simplemente, no se puede esperar menos de cada cita en el Gran Canaria tras la inversión acometida esta campaña. Argumentos hay para elegir, por lo que otro resultado que no sea el triunfo contra el equipo catalán empezaría a encender las luces de alarma en la casa amarilla.