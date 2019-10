«La clave está en la idea del míster»

juan pérez benítez

las palmas de gran canaria

La UD prepara el encuentro del domingo ante el Deportivo con un extra de motivación tras aprobar con muy buena nota los dos complicados parciales en la Península. Ahora los jugadores amarillos respiran otro aire en la isla, como explicó Aythami Artiles ayer en rueda de prensa: «Después de un viaje largo y difícil en campos que no se nos daban bien sacamos sensaciones buenas. En la isla se nota mejor ambiente y estamos disfrutando».

Los resultados positivos no vienen solos, detrás está trabajando Mel y su cuerpo técnico para convencer a su plantel: «Para mí, la clave es el camino que el míster nos hizo ver y que trabajamos desde pretemporada: correr, intensidad, agresividad y tener el balón. Lo del balón vino más tarde, pero el resto lo tenemos desde el principio. Ahora hay una confianza importante con balón, y sin balón seguimos siendo agresivos, con un equipo con alma y carácter», afirmó.

A pesar de que la plantilla de Pepe Mel esté demostrando superar a sus últimos rivales con una soberana solvencia, el equipo no debe perder la mirada de su objetivo en el próximo partido, como ya ha reiterado el técnico madrileño en varias ocasiones. El central de Arguineguín hizo un reflejo de las palabras de su entrenador y no se confía: «Simplemente nos hacía falta ganar para ver reflejado el trabajo bueno que veníamos haciendo desde la pretemporada. Esto acaba de empezar, el equipo quiere más y seguir creciendo. Tenemos un rival difícil pero queremos seguir con la dinámica tan buena que tenemos».

Todo suma, así que el jugador quiso hacer una llamada a la parroquia amarilla para ayudar en una jornada que va más allá del fútbol: «Este domingo es día importante por lo que va a pasar, por la ayuda solidaria y teñir el Estadio de rosa. Necesitamos que la gente nos apoye. El año del ascenso, la clave fue que la afición vino a apoyar cada domingo y estaba ilusionada».

El futbolista valoró a su ex equipo: «Al Deportivo no le están saliendo las cosas, pero con el cambio de entrenador los jugadores se activan. Esperemos que el dicho de entrenador nuevo, victoria segura no se cumpla este domingo. Tienen buenos jugadores, se quedaron a un paso de subir el año pasado. Va a ser muy difícil, pero creemos que con nuestra gente podemos lograr la victoria».

En la mañana de ayer se conocía que Pedri irá convocado con la selección sub-17 para disputar el mundial de Brasil: «Recuerdo que el primer día que estuve aquí hablé bien de él, no me sorprende. Está sobradamente capacitado para estar ahí. Es una lástima perderle tanto tiempo», comentó el zaguero sobre su compañero en la sala de prensa.

También habló sobre otros jugadores de la plantilla. En cuanto a la ausencia de Galarreta para el próximo choque: «Lo está haciendo bien y es una baja importante, pero hay más compañeros que están trabajando bien». Por otro lado, Josep va con el combinado nacional sub-21 y le sustituirá Valles en la portería: «Álvaro va a hacer buen partido. Tiene personalidad. Cuando le toca en los entrenamientos lo hace muy bien».

La situación de Pedri dejará a la UD sin uno de sus buques insignia para casi un mes completo: «La ilusión de jugar un Mundial con España para el chico es muy grande. Es un orgullo, le están viniendo cosas buenas y es un sueño para él. Lo llevaría yo mismo a Brasil. Va a seguir creciendo pese a no poder participar con nosotros», aseveró.

Los encuentros de selecciones de este fin de semana merman a sendos equipos para el choque del domingo en Siete Palmas. Pero esto no es una excusa: «Si la Segunda parara, terminamos en octubre del año que viene. Es un problema de siempre, los equipos de la zona alta tienen jugadores internacionales y este año hay más que nunca porque el nivel de la categoría es muy alto. El Málaga tiene muchas bajas, por ejemplo, pero esto es lo que hay porque La Liga está hecha así y no nos vamos a quejar».