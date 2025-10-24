Y Kirian volvio a ser titular con la UD 264 días después... luciendo un brazalete especial

Ni él mismo se lo esperaba. Pudo marcar en un disparo de fuera del área, mientras portaba el nombre de Zeben como tributo al excanterano

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 21:53

Nadie se esperaba su titularidad, ni siquiera él mismo. Pero sería 264 días después cuando Kirian disfrutaría nuevamente de la condición de titular con la UD Las Palmas, asumiendo los galones de capitán y luciendo un brazalete en el que portaba el nombre de Zeben, el canterano amarillo fallecido el pasado junio en un trágico accidente de tráfico. «Si soy sincero, no me lo esperaba», recalcó el tinerfeño. «Todos entrenamos para ser titulares, aunque pensaba que iría a Huesca para ganar algún que otro minuto», aseveró. Con respecto al partido, el centrocampista amarillo reconoció que «el punto es importante. Es verdad que nos quedamos un poco fríos con el empate, porque hemos tenido tramos de juego en el que no estábamos cómodos, sobre todo en la primera parte. Y cuando mejoramos, nos llegó el gol en contra», añadió.

A su juicio, «en la segunda parte arrancamos mejor, con unos ajustes de posición y mayor tranquilidad. Fue entonces cuando nos llegó ese gol de Lukovic que nos da el punto. en los últimos minutos encerramos al rival, algo que es raro de conseguir, teniendo en cuenta los últimos encuentros que ha cuajado el Huesca aquí. Hay que dar valor a este punto porque no es fácil dominar en Segunda en campo rival», agregó.

Con respecto al detalle del brazalete, Kirian señaló que «desde pretemporada queríamos tener un detalle con Zeben. Fue una pena enorme su pérdida y queríamos mostrar así nuestro cariño a su figura», concluyó.