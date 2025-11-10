Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Kirian Rodríguez posando con su premio en la gala de la AFE. Efe

Kirian Rodríguez, galardonado en los Premios AFE

El centrocampista tinerfeño fue premiado por su espíritu de superación y por ser fuente de inspiración y transmisor de los valores que hacen grande al mundo del deporte

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

El centrocampista tinerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, acudió a la gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, para recoger el premio Manuel Esteo por su carrera, su espíritu de superación y por ser fuente de inspiración y transmisor de los valores que hacen grande al mundo del deporte.

«Del fútbol nunca he salido, lo dije desde el primer día, las personas que pasan por esta enfermedad -linfoma de Hodgkin- intentamos no perder la normalidad, movernos es lo que nos hace estar vivos. Estamos en el punto de volver a recuperar al Kirian futbolista», destacó ante los presentes.

Sobre cómo ha gestionado la inactividad, apuntó que solo se le pasaba por la cabeza «el descenso» de su equipo y que lo peor que llevaba era «ver los partidos» y no poder ayudar a sus compañeros.

«Algunos jugadores han hablado conmigo sobre ello, aunque cada uno lo afronta diferente. Cuando estás lesionado parece que ya no estamos en el foco, cuando estás en una enfermedad es lo mismo, yo intento poner una sonrisa y disfrutar, entrenar para mí es un privilegio», argumentó Kirian.

