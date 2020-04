Juan Naranjo:manos de oro a la distancia

Las veinticuatro horas del día y sin descanso de lunes a lunes. Así atiende el fisioterapeuta de la UD Las Palmas Juan Naranjo a todos los futbolistas de la primera plantilla que, desde hace dos semanas, han de ejercitarse en solitario y en sus respectivas casas por el confinamiento impuesto por la crisis del coronavirus. «Por mensajes, videollamadas, correos... Cualquier medio nos vale para estar en permanente contacto y dar las instrucciones necesarias. Además, técnicos, médicos, fisios y readaptadores compartimos un grupo en el que intercambiamos información, actualizamos datos y compartimos impresiones. Se puede decir que, pese a las limitaciones que ahora tenemos para desarrollar nuestro trabajo, cada uno en su ámbito, hemos desarrollado un plan de actuación bastante meticuloso y efectivo», considera el profesional de Ingenio y que, desde la temporada 2012-13 pone sus manos y conocimientos al servicio de los futbolistas de Las Palmas.

Naranjo admite que la incertidumbre actual de desconocerse la fecha del retorno a la competición «es un enemigo añadido» en la jornada rutinaria de los integrantes del plantel («es imposible entrenar bien si no tienes la cabeza limpia y, en estos tiempos, las preocupaciones son compartidas y van más allá del balón»), aunque se congratula de percibir «buena predisposición e intensidad correcta» en la actividad que están realizando los muchachos de Pepe Mel. «Hablo a menudo con todos, pues me consultan detalles o yo me intereso por cómo lo llevan y, la verdad, hay que aplaudirles su disciplina y constancia. No es fácil estar encerrado en casa y guardar la dieta, hacer una tanda de ejercicios con exigencia y controlar los tiempos de descanso. Y, tanto yo como los auxiliares y resto de integrantes del cuerpo técnico, así lo llevamos comprobando en todo este tiempo», destaca.

Cuestionado por si el riesgo de lesiones aumenta ahora que no se tiene la supervisión física de un experto sanitario, como así sucede en circunstancias normales, Juan Naranjo no ve motivos para la preocupación, pues «se dan unas pautas muy marcadas que, de respetarse, garantizan en un alto porcentaje los resultados esperados». En ese sentido, «los estiramientos, la medición de esfuerzos y el trabajo de prevención» adquieren una importancia capital en las rutinas.

Por si fuera poco, a excepción de Drolé, quien dispone de un aparato para favorecer la calcificación del tejido óseo en el proceso de recuperación de la grave lesión sufrida el pasado mes de octubre, con fractura de tibia y peroné, no hay más inquilinos en la enfermería amarilla: «Cedrés, Dani Castellano y Aridai ya estarán al mismo ritmo que el grupo cuando vuelva la competición, pues tienen el alta médica y, a diferencia de meses pasados, en los que las bajas eran numerosas por distintas patologías, ahora el míster tiene para elegir. También esperamos de vuelta a Ruiz de Galarreta, que evoluciona bien de su rotura fibrilar, aunque todavía le queda un poco para estar a tope. Una pena que esta buena noticia haya coincidido con el parón obligatorio que llevamos».

«Soy optimista por naturaleza confío en que una vez que acabe este confinamiento, que esperamos sirva para poder frenar la pandemia del coronavirus, nuestros jugadores tengan un nivel óptimo y podamos afrontar lo que queda de competición con todos a tope. Serán días muy intensos, seguro, pero este descanso obligado nos hará volver con más ganas y nos permitirá, también, apreciar lo cotidiano que ahora hemos perdido y que tanto estamos echando de menos», sentencia.