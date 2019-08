Jonathan Viera renueva con el Beijing antes de regresar cedido a la UD

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

Jonathan Viera aterrizará en las próximas horas en Gran Canara ya de vuelta de su viaje exprés a China para pasar un reconocimiento médico con su club, el Beijing Guoan, como requisito previo al anuncio de su cesión a la UD hasta enero. Tan satisfactoria fue la estancia de Viera en tierras asiáticas que aprovechó la ocasión para ampliar su contrato hasta diciembre de 2021, tal y como anunció la entidad ilustrando la noticia con una foto en la que escenificaba el acuerdo.

El Beijing quedó conforme con la inspección realizada al futbolista, si bien, según su dictamen, su disponibilidad no sería antes de octubre, pues estima en cinco semanas la recuperación total de su fractura en la costilla izquierda requeriría cinco semanas más. En la UD son más optimistas atendiendo a la placa realizada el pasado 20 de agosto y en la que se evidenciaba que la zona afectada ya estaba sellada. Es más, Viera, sometido a los cuidados del fisioterapeuta Juan Naranjo, pudo realizar carrera continua, síntoma inequívoco de que su convalecencia ya está en recta final. El cálculo es que pueda tener sus primeros de competición a mitad de septeimbre y que, tras un adecuamiento físico progresivo, en octubre ya ofrezca su nivel.

Con todo, en la UD no van a colisionar con el Beijing en esta materia y respetarán, si es menester, el ciclo de recuperación expuesto en sus informes si bien hay confianza plena en poder adelantar su puesta en escena. Cerrado el acuerdo ya con el futbolista y con la conformidad de la entidad oriental, se abre, por tanto, la cuenta atrás para que se dé carácter público al pacto ya alc anzado y en el que la intervención directa de Miguel Ángel Ramírez resultó decisiva, pues fue el presidente quien fabricó una operación impensable al principio y que cogió cuerpo hasta hacerse realidad.

Si no surgen contratiempos, que no se esperan, en la semana que mañana comienza la UD anunciará lo que será su fichaje estelar para el nuevo proyecto aunque tenga condición de temporero. Serán unos meses pero el impacto que tendrá Viera en su llegada se notará tanto dentro como fuera del terreno de juego. En cuestiones relacionadas con el juego, a Pepe Mel se le pondrá a disposición un jugador determinante y que marcará diferencias si alcanza su estado ideal de combustión. Así ocurrió cuando volvió, por primera vez, tras su venta al Valencia, y en diceimbre de 2014, convirtiéndose en actor principal del ascenso a Primera en junio de 2015. Ahora, aunque no afrontará el tranmo final del calendario, sí se espera que colabore en llenar el casillero de puntos y en dejar a la UD bien posicionada en el ecuador de la campaña.

Y, a nivel ambiental, su presencia garantiza más asistencia al Gran Canaria por ser uno de los jugadores idolatrados de los últimos tiempos. Con Viera el beneficio se multiplica.