Jonathan Viera paraliza movimientos

La bomba del posible regreso de Jonathan Viera a la UD Las Palmas en calidad de cedido ha paralizado todos los movimientos en la zona noble del Gran Canaria. La prioridad es repatriar al mediapunta de La Feria. Todos saben que la vuelta del mago isleño daría un plus al conjunto de Pepe Mel y las posibles llegadas están paradas a la espera de lo que pase con el futbolista del Beijing Guoan. Y para ello Miguel Ángel Ramírez continúa negociando con el club chino. La posibilidad, aunque sea complicada como reconocen los nombres propios de la operación, es real. No es una utopía. El atacante sabe que como en casa no está en ningún sitio y no podrá competir hasta el mes de enero, pues el Beijing lo dejó sin ficha debido a su lesión de costilla.

Así pues, con la prioridad del regreso del hijo pródigo a la plantilla, tanto Toni Otero, secretario técnico, como Rocco Maiorino, director deportivo del representativo, han tenido que pausar las posibles incorporaciones para centrar todos sus esfuerzos en la operación salida. Viera es la preferencia del presidente y se van a apurar todas las opciones hasta que vuelva a ser el estandarte de la Unión Deportiva.

Su fichaje multiplicaría las opciones de lograr el ascenso a Primera División. Es más, sin ir más lejos, el último asalto a la élite fue con el malabarista de La Feria en la plantilla, tras recabar cedido en el mercado invernal. El plus que daría Viera al equipo entrenado por Mel sería casi inmediato, nada más se recuperase de su lesión. Pocos jugadores conocen tan bien el recinto de Siete Palmas como él. Además, cabe destacar que sería también un auténtico golpe moral de cara a la campaña de abonados, que, de regresar Viera al equipo, sabría que Las Palmas será aún más competitiva. Juntar a Jonathan, Rubén Castro y Araujo en ataque es aterrador para cualquier defensa de la categoría. Por ello es capital obtener su cesión. Tanto que la parálisis en los despachos se va a alargar hasta que haya una respuesta por Viera.