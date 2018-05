Jiménez: «Lo voy a dejar todo por la UD»

Llegó a la sala de prensa del Gran Canaria con una sonrisa de oreja a oreja, destilando naturalidad y felicidad. Posó para los fotógrafos con una alegría verdadera, volcado desde ya con su nueva aventura. Que no es menos que ascender a la UD Las Palmas a Primera División. Y así lo dejó claro en una de sus primeras intervenciones. Manolo Jiménez, en estado puro: «Tenemos que demostrar dentro del campo que queremos devolver a este equipo al lugar del que nunca debió salir», aseveró el nuevo timonel de la nave amarilla.

En las antípodas de Paco Jémez, ya en el gris recuerdo de la historia moderna de la UD, Jímenez impregnó naturalidad, confianza y respeto en la primera media hora como entrenador de Las Palmas. Y por si fuera poco, su discurso, plagado de ambición y agradecimientos, comenzó a plantar los cimientos de una nueva era. Una etapa en la que no van a faltar «la ilusión y las ganas de engrandecer» al club, como explicó el que fuera entrenador del AEK de Atenas.

Agradecido, destacó que viene a un «equipo histórico», pero que, grandezas a un lado, «no vamos a ganar por la camiseta». «Tenemos que conseguir estar unidos e ir partido a partido. Este reto solo lo vamos a lograr si estamos juntos hasta el final», analizó el preparador.

Al mismo tiempo, Jiménez prometió esfuerzo y sacrificio. Sin limitaciones ni rendiciones. «Están delante de una persona que lo va a dejar todo trabajando cada día por la UD», indicó.

«Soy un entrenador ambicioso y de retos, no me considero mejor que nadie ni peor, sino que me gustan los retos valientes y la propuesta de Las Palmas lo era. Para yo salir del AEK tenía que haber un equipo con las ideas claras. Fueron los primeros y me convencieron. Se rompió la negociación con el AEK de Atenas y la UD me convenció», expuso el técnico andaluz sobre cómo se produjo la decisión de elegir a la escuadra grancanaria en vez de a cualquier otro equipo en una categoría superior.