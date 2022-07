Jiménez: «Intentaré coger mi mejor nivel pronto»

Álvaro Jiménez fue uno de los grandes protagonistas en el partido entre el Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz en el stage amarillo en Marbella. Convirtió un gol de bella factura y, tras el duelo, aseguró que se siente cómodo con su nuevo entrenador García Pimienta.

« Su filosofía de juego me beneficia, creo que hay que seguir creciendo y estar preparados para el primer partido de Liga, que eso es lo bonito y ya empieza. Necesitamos a la afición para que esté apoyándonos y sacar el mejor resultado posible«, explicó ante los medios de comunicación desplazados.

«El tiempo te va haciendo rodar, al principio me costó un poquito porque llevábamos poco tiempo. Creo que hay que seguir en esta línea, los compañeros están muy bien conmigo y me están haciendo el trabajo más llevadero. Intentaré coger mi mejor nivel y espero que sea pronto«, argumentó.

Cuestionado por un lanzamiento a portería que ni pensó, el jugador andaluz aseguró que «cualquier compañero puede tirar a esa distancia, quien no tira no falla o no la mete. Con la pegada que tenemos hay que probar y chutar a puerta, que así es como se consiguen los goles«.

«He tenido la suerte de meterla hoy y esperemos ir sumando y ayudar al equipo», agregó.

Asimismo, dijo que « esperamos hacer un año ilusionante, espero que la afición nos apoye desde el primer partido que nosotros estamos poniéndonos a punto«.

También tuvo palabras de elogio para su compañero Jonathan Viera. « Es un jugador top de España y todo jugador quiere tenerlo a su lado, y más un perfil como yo. Lo he sufrido de enemigo y ahora estoy súper contento de tenerlo como compañero. Cada día conociéndonos más, él dándome instrucciones de cómo entendernos mejor. Espero sumar al equipo lo máximo posible y hacer un año ilsuionan