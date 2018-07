Jiménez, con ganas: «Estoy deseando empezar»

Ni el cansancio y el estrés típicos que traen consigo tanto el viaje como la mudanza pueden con el ánimo de Manolo Jiménez. El nuevo entrenador de la UD Las Palmas aterrizó ayer en la isla con una sonrisa en la boca y el brillo en los ojos fruto de la ilusión que le despierta lo que se avecina. Vienen curvas y el técnico está preparado para el reto. Llegó en torno de las 20.00 horas al aeropuerto de Gando en el vuelo VLG3046 de Vueling procedente de Sevilla. Cargado de maletas, pero, sobre todo, de ilusión por devolver al conjunto amarillo a la máxima categoría. «Por supuesto que estoy con muchas ganas de empezar», dijo a su llegada mientras se realizaba las primeras fotos con los aficionados isleños, que le jalearon nada más desembarcar con CANARIAS7 como único testigo. No lo hizo solo, sino acompañado por su equipo: Jesús Calderón y Felipe Benítez, miembros del staff técnico. Rechazó disputar la Liga de Campeones con el AEK de Atenas por buscar la gloria en Gran Canaria. No renovó con el conjunto griego y automáticamente aceptó la propuesta de la UD, club que le seguía desde hace tiempo y que finalmente logró seducir a un profesional con larga experiencia en banquillos nacionales e internacionales.

Pisó suelo isleño con polo azul y pantalones vaqueros. Look informal. Jiménez no necesita indumentaria militar para marcar terreno. «Voy a dejarlo todo en cada entrenamiento», dijo en su presentación hace poco más de un mes, y es que es en el verde donde prefiere hablar el comandante del nuevo proyecto amarillo. Aunque ha estado de vacaciones, y desde el día de su puesta en largo no había vuelto a Gran Canaria, su contacto con Toni Otero y Miguel Ángel Ramírez ha sido continuo durante todo este tiempo. Las altas y bajas han sido consensuadas con el nuevo entrenador y, hasta ahora, se ha mostrado satisfecho con los movimientos de Las Palmas en el mercado estival.

Los cinco refuerzos realizados (Nauzet Pérez, Mantovani, Fidel, Lemos y Deivid) encajan en el perfil de jugadores que busca el técnico, con experiencia en la categoría y oficio en el campo. Además, y pese a ser un sevillista de cuna, está muy contento con la inminente llegada de Rubén Castro, leyenda bética que vuelve a casa 14 años después. Sin embargo, es consciente de que todavía quedan casi dos meses de mercado, y faltan muchas operaciones por acometerse, huecos que llenar y futbolistas que saldrán. Pero si hay una negociación que ha celebrado especialmente ha sido la de la renovación y blindaje de Sergio Araujo. Conoce bien al punta argentino, le sacó su mejor versión en Grecia y, desde su primera comparecencia como profesional amarillo dejó claro que le gustaría contar con él. Y su petición se ha visto cumplida.