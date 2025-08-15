Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis García se dirige a sus jugadores durante un entrenamiento en Barranco Seco en esta pretemporada. UD LAS PALMAS
Opinión

Una UD aún por armar

«Su potencial va a depender de cómo sea capaz de ensamblar Luis García estas piezas. Unos mimbres que aún pueden (y deben) ser más»

Jesús Alberto Rodríguez

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:03

Convertido en equipo ascensor durante la última década, a la Unión Deportiva le toca acabar este 2025 desde el piso de abajo. Con un bloque ... titular renovado casi totalmente y un nuevo entrenador al frente con la experiencia justa en los banquillos profesionales, al proyecto le sobran riesgos. A la base de jugadores contrastados pero sin la confianza del último técnico, se les ha sumado mucha juventud con ganas de hacerse hueco,-pinta bien Recoba- y veteranos de lustre, comprometidos pero cuyo rendimiento real y adaptación al momento que atraviesa la entidad está por ver.

