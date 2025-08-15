Una UD aún por armar

Convertido en equipo ascensor durante la última década, a la Unión Deportiva le toca acabar este 2025 desde el piso de abajo. Con un bloque ... titular renovado casi totalmente y un nuevo entrenador al frente con la experiencia justa en los banquillos profesionales, al proyecto le sobran riesgos. A la base de jugadores contrastados pero sin la confianza del último técnico, se les ha sumado mucha juventud con ganas de hacerse hueco,-pinta bien Recoba- y veteranos de lustre, comprometidos pero cuyo rendimiento real y adaptación al momento que atraviesa la entidad está por ver.

Si esta plantilla será suficiente para emprender el camino de retorno a primera es algo que hoy es difícil de calcular. Las Palmas es un equipo aún por armar. Su potencial va a depender de cómo sea capaz de ensamblar Luis García estas piezas, lo que plantea al equipo técnico el primer gran reto del curso. Unos mimbres que aún pueden (y deben) ser más.

A tenor de lo visto durante la pretemporada se echa en falta más gol y mayor seguridad atrás, un desafío para Luis Helguera que ya apuró el mercado con buenos resultados hace un año incorporando in extremis a Essugo y Fàbio.

Como una incógnita se presenta pues, a mi juicio, el rendimiento de los amarillos en la campaña que está a punto de comenzar pero con su siempre fiel afición deseando que apriete sin complejos el botón de subir.