Ramírez y Jesé, en la última renovación del futbolista el pasado verano. / ud las palmas

Jesé no deja traumas en la UD: «Tanta paz lleva como descanso deja» fútbol El club le desea suerte pero insiste en que su continuidad no entraba en los planes de futuro, ya que terminaba contrato y no se le iba a renovar