Jémez: «Voy día a día, sin plantear el futuro»

«Quiero aceptar esta responsabilidad, porque es mía, pero no me planteo qué hacer. Veremos si el club decide que soy la mejor posible persona, si yo decido tomarme un descanso, que no es descartable. Me preocupa lo que pasa semana a semana, día a día, porque lo contrario me parecería una falta de respeto». Así se refirió ayer Paco Jémez a sus planes de futuro cuando fue cuestionado al respecto. Aunque desde el club no han descartado oficialmente su continuidad, lo cierto es que, tras el descenso de categoría no hay intención de prolongar más allá de junio su vinculación con la entidad, aunque el entrenador siga postulándose e, incluso, asegure que lo mismo rechaza tal opción por iniciar un ciclo sabático.

Centrado en el presente, admitió que el descenso de categoría ha tenido un efecto devastador en sus hombres: «Estoy convencido de que la situación nos ha podido y no hemos sido capaces de demostrar más capacidad. Nos hemos atenazado con el tiempo y eso nos ha hecho parecer peores de lo que realmente somos. A ver si la presión era causante de lo que hemos hecho. Era un equipo que le pesaba mucho más».

«Ya veníamos de algunas semanas hablando de que, aunque es difícil de entender, hay cosas tan importantes o más que los puntos. Ahí no tenemos que cambiar nuestra idea de competir por el hecho de que no valgan los puntos. No es lo mismo quedar últimos que penúltimos. Hay situaciones que tienen condicionantes», finalizó.