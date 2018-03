Jémez: 9 puntos de 30 posibles

Números de descenso y que mantienen al equipo entre los tres peores de la categoría. Con todo, Las Palmas está a un punto del Levante y, a falta de once jornadas para el final, se puede permitir el lujo de pregonar que depende de sí misma para salvarse, obligada, eso sí, a encadenar triunfos y potenciar algunos rasgos en los que ha experimentado mejorías.

Los rivales dan vida a la UD con sus pésimas rachas

Únicamente el desplome del Deportivo (sin triunfos en las últimas doce jornadas) y del Levante (que no gana desde que se impusiera en el Gran Canaria 0-2 en noviembre) permite que, con esta aritmética tan precaria, siga siendo posible continuar en Primera. Menos de un tercio de los puntos disputados y, paradojas, con la llama de la esperanza más viva que nunca a cuenta del desfiladero de miserias que se ha convertido la batalla por no bajar y en la que cada implicado mejora al otro a base de no levantar cabeza.