Andrés Rodríguez, jugador del CD Teruel. RRSS

La UD se interesa por el defensa Andrés Rodríguez

El polivalente zaguero del formado en la cadena del Villarreal se ha convertido en uno de los referentes de un CD Teruel que copa la sexta plaza en Primera RFEF | Varios equipos de Segunda, entre ellos el Zaragoza, han sondeado su futura incorporación

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

Ya a las puertas del mercado de invierno, la UD Las Palmas podría estar interesado en reforzar su retaguardia con la incorporación del zaguero murciano Andrés Rodríguez, que en la actualidad milita en el Club Deportivo Teruel de la Primera RFEF.

Según ha informado el periodista Ángel Garcíaa través de su cuenta oficial 'Cazurreando', Las Palmas sigue muy de cerca a este prometedor defensa, que destaca por su polivalencia. No solo Las Palmas se ha interesado en él; otros equipos de Segunda División también estarían siguiendo sus pasos, como es el caso del Zaragoza.

Andrés Rodríguez es un defensa de 23 años que es titular habitual bajo las órdenes de Vicente Parras en el conjunto turolense, además de participar en casi todos los partidos de la temporada. Con pasado en el Alcoyano, Yeclano Deportivo y el segundo filial del Villarreal, Rodríguez tiene vinculación con el Teruel hasta junio de 2026. Sin embargo, desde el 1 de enero podrá negociar con cualquier club.

