Indefinición, abatimiento y vértigo

La UD navega en mitad de la indefinición justo en el momento más trascendente de la temporada, cuando se encaran las curvas decisivas y que van a dictar sentencia en la tabla clasificatoria. El próximo domingo se cumplirán tres meses de su última victoria, viene de que le hagan un traje de cuidado en Gijón y, pese a algunos ramalazos esporádicos en su rendimiento, impera una sensación de incertidumbre y vértigo que abarca todas las esferas del club. El crédito de la plantilla parece haber volado por los aires a cuenta de una pésima temporada (otra más desde que se iniciara la regresión con el descenso a Segunda en 2018), a Pepe Mel se le ve superado, incapaz ya de encontrar explicación a la tendencia perdedora de sus jugadores, y, en la zona noble, con Luis Helguera recién incorporado como arquitecto del futuro, lo que se ofrece es un discurso continuista y ligado al mismo entrenador cuyo balance de resultados ofrece un saldo negativo. Por mucho que se valoren en Mel capacidades relacionadas con su oficio como la gestión del vestuario, los conocimientos adquiridos o el corporativismo, lo que Ramírez subrayó como «poner por delante de los intereses de uno mismo los intereses del club», lo cierto es que los resultados no le sostienen.

El hecho de que se haya blindado su renovación por encima de todo, según las últimas declaraciones públicas del presidente y del director deportivo, no suscita unanimidad en una afición ahora instalada en el pánico. Que la permanencia, un listón que se daba por garantizado, haya entrado en cuestionamientos luego de haber sumado 7 de los últimos 33 puntos ha terminado por contaminar cualquier perspectiva. En adelante lo que queda es salvar el pescuezo y quedar fuera de los cuatro últimos. Triste panorama pero impuesto por una realidad que no tolera más ensoñaciones. Ni siquiera la extrema irregularidad del resto de competidores, que ha abaratado más que nunca entrar en una de las plazas de ascenso, parece a medida de una UD que ha tocado fondo y sin respuestas al enredo en el que se ha metido. No son pocos los que se preguntan, con respuestas obvias, si el futuro será mejor si se pone en manos de los mismos profesionales. Dicho de otra manera: ¿realmente se ha ganado Pepe Mel extender su contrato más allá de junio?

La derrota en El Molinón no se percibe como un accidente, por mucho que se desencadenara por errores puntuales y comprimidos en pocos minutos. Son demasiadas semanas al lomo con las mismas adversidades y negligencias, lo que convierte en crónicos los males a los que nadie, de momento, acierta a poner remedio.

Siendo la lectura negativa y apesadumbrada de todo lo actual, con jugadores lejos del nivel que se les presupone, un entrenador al borde del colapso («en 20 años en los banquillos nunca me ha pasado esto») y un proyecto de futuro que aboga, paradójicamente, por dar pábulo a lo que hay, desde dentro del vestuario existe el convencimiento pleno de que alcanzará para sumar lo necesario y evitar el cataclismo que supondría la caída a la Segunda B. De los partidos que restan para el final (11) bastaría con ganar un par y no perder en cinco o seis. O lo que es lo mismo, hay margen de error en los compromisos que vienen y, al tiempo, opción de amarrar la salvación. Claro que nadie quiere tentar a la suerte. De ahí el llamamiento lapidario que lanzó Pepe Mel el domingo, con el 4-0 calentito: «Quedan muchos partidos. Yo lo que quiero es ser feliz, los futbolistas tienen que demostrar que quieren a este cuerpo técnico. El club demuestra confianza en el cuerpo técnico, pero son los jugadores lo que tienen que mostrar la confianza en el cuerpo técnico». A buen entendedor...