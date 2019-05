Igbekeme, primer objetivo de la UD

Con la temporada finiquitada comienza la rumorología en torno a las nuevas caras que conformarán el proyecto 2018-19 de la UD Las Palmas. Y el primer nombre que sale a la palestra es el de James Igbekeme. Centrocampista nigeriano, de 23 años -cumplirá 24 en una semana- que actualmente milita en el Zaragoza. Ha sido la gran sensación del conjunto aragonés esta temporada, en la que ha sido clave tanto para Lucas Alcaraz como para Víctor Fernández, los dos entrenadores que ha dirigido al equipo este curso.

Llegó procedente del Gil Vicente portugués el pasado verano y su rendimiento ha superado las expectativas. Unas prestaciones que no han pasado desapercibidas para la dirección deportiva del representativo. El club lleva siguiendo sus pasos desde hace meses y acumula informes positivos del jugador. El problema es que Las Palmas no es el único interesado en el mediocentro, y hay otros importantes conjuntos que están también detrás de su incorporación. Y, por si fuera poco, el jugador que más asistencias ha dado esta campaña en el Zaragoza con cuatro pases de gol, tiene contrato en vigor con la entidad mañana hasta 2022 y cuenta una cláusula prohibitiva -la más alta entre sus compañeros- de 10 millones de euros, que subiría a 20 en el caso de que consiga un ascenso que ya este curso tiene imposible.

Son condicionantes que llevarían a pesar que la contratación de Igbekeme es imposible de no ser por la voluntad que ha mostrado el futbolista por probar nuevos retos. Sin ir más lejos, a principios de año admitió que no vería con malos ojos un cambio de aires. «Estoy a gusto tanto en el club como con el entorno, pero si llega una oferta y el club me dejase ir podría ser beneficioso para ambas partes», razonó.

Y es que dada la situación contractual que le une con el equipo maño, solo la presión del futbolista por querer sumarse al nuevo proyecto de la Unión Deportiva podría dar alguna a opción a que esta complicada operación termine llevándose a cabo. Queda todavía más de un mes para que el mercado estival se abra y hasta el 31 de agosto todo puede pasar, pero ya sea con James o con otro nombre, lo que está claro es que una de las principales prioridades de la secretaría técnica será la de reforzar la medular. Peñalba no seguirá, Javi no convence, a Maikel lo quieren en Grecia y Timor ha sido una decepción. Solo Galarreta, que hoy será operado, ha cumplido con las expectativas y Mel reclama varias incorporaciones para esta demarcación. Además, ninguno de los jugadores del filial que el técnico ha subido con el primer equipo se desempeñan en ese puesto, ya que de momento Fabio, Josemi o Gopar, futbolistas de ese perfil, han dado el salto con Mel.

Igbekeme es un deseo ambicioso y complejo, pero cumple con las pretensiones de fichajes que puedan dar un salto de calidad al equipo, y el club ya trabaja en ese sentido.