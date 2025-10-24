S.D. Huesca - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre el SD Huesca - UD Las Palmas de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
HUE
LPM
Viernes, 24 de octubre 2025, 18:37
18:34
En este artículo de Kevin Fontecha, Luis García barajaba desde el pasado encuentro ante el Eibar la posibilidad de contemplar a Kirian como titular, teniendo en cuenta su franca evolución tras superar la enfermedad y alcanzar el alta médica. Ante el Huesca será una realidad. L es facilitamos el enlace de la noticia .
18:27
Excelente detalle el que portará Kirian en su brazalete, donde figura el nombre de Zeben Ramos, el canterano amarillo que falleció el pasado mes de junio en un accidente de tráfico. Gran tributo de la UD.
18:23
Y ya tenemos el once titular de Las Palmas, que salta al campo con la novedad de Kirian. Excelente noticia, ver al capitán saltando al campo desde el inicio.
18:09
¿Quieres conocer todos los detalles previos de este encuentro? Para ello, te facilitamos la previa del choque, elaborada por Ignacio S. Acedo.
18:06
Con este cartel, la UD Las Palmas anunció en sus redes el encuentro frente al equipo oscense, con la intención de romper el maleficio en El Alcoraz. Esperemos que sea así.
18:05
Estas son las estadísticas de ambos equipos en la presente campaña.
18:02
Recuerden que el encuentro, a disputar en el estadio de El Alcoraz, arranca en una hora. En este enlace les facilitamos dónde lo pueden ver , además de seguirlo en CANARIAS7.
18:00
Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo de CANARIAS7, donde les vamos a dar el minuto a minuto del encuentro entre la UD Las Palmas frente a la Sociedad Deportiva Huesca.
4-2-3-1
Dani Jiménez
portero
José Antonio Abad Martínez
defensa
Jorge Pulido Mayoral
defensa
Iñigo Sebastián Magaña
defensa
Ro Abajas
defensa
Iker Kortajarena
centrocampista
Jesús Álvarez
centrocampista
Daniel Luna
centrocampista
Francisco Portillo
delantero
Liberto Beltrán
delantero
Enol Rodríguez
delantero
4-2-3-1
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Álex Suárez
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Viti Rozada
centrocampista
Iván Gil
centrocampista
Ale García
centrocampista
Milos Lukovic
delantero
