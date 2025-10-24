Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo S.D. Huesca - UD Las Palmas, en directo: los amarillos, a romper el maleficio de El Alcoraz con Kirian de titular

LaLiga Hypermotion Jornada 11 V24/10 ·

Escudo Sociedad Deportiva Huesca

Huesca

19:30h.

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas
HUE

LPM

Viti, Kirian, Álex Suárez y Mata, de celebración durante el entrenamiento. UD Las Palmas
S.D. Huesca - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre el SD Huesca - UD Las Palmas de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:37

18:34

En este artículo de Kevin Fontecha, Luis García barajaba desde el pasado encuentro ante el Eibar la posibilidad de contemplar a Kirian como titular, teniendo en cuenta su franca evolución tras superar la enfermedad y alcanzar el alta médica. Ante el Huesca será una realidad. L es facilitamos el enlace de la noticia .

18:27

Excelente detalle el que portará Kirian en su brazalete, donde figura el nombre de Zeben Ramos, el canterano amarillo que falleció el pasado mes de junio en un accidente de tráfico. Gran tributo de la UD.

18:23

Y ya tenemos el once titular de Las Palmas, que salta al campo con la novedad de Kirian. Excelente noticia, ver al capitán saltando al campo desde el inicio.

18:09

¿Quieres conocer todos los detalles previos de este encuentro? Para ello, te facilitamos la previa del choque, elaborada por Ignacio S. Acedo.

18:06

Con este cartel, la UD Las Palmas anunció en sus redes el encuentro frente al equipo oscense, con la intención de romper el maleficio en El Alcoraz. Esperemos que sea así.

18:05

Estas son las estadísticas de ambos equipos en la presente campaña.

18:02

Recuerden que el encuentro, a disputar en el estadio de El Alcoraz, arranca en una hora. En este enlace les facilitamos dónde lo pueden ver , además de seguirlo en CANARIAS7.

18:00

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo de CANARIAS7, donde les vamos a dar el minuto a minuto del encuentro entre la UD Las Palmas frente a la Sociedad Deportiva Huesca.

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Dani Jiménez

portero

José Antonio Abad Martínez

defensa

Jorge Pulido Mayoral

defensa

Iñigo Sebastián Magaña

defensa

Ro Abajas

defensa

Iker Kortajarena

centrocampista

Jesús Álvarez

centrocampista

Daniel Luna

centrocampista

Francisco Portillo

delantero

Liberto Beltrán

delantero

Enol Rodríguez

delantero

4-2-3-1

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Álex Suárez

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Viti Rozada

centrocampista

Iván Gil

centrocampista

Ale García

centrocampista

Milos Lukovic

delantero

Estadísticas

%

LPM

HUE

%

LPM

LPM

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

