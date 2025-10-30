Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Lukovic celebra uno de sus goles junto a Manu Fuster. LaLiga

Horario y dónde ver en televisión el Sporting - UD Las Palmas

Los amarillos intentarán de nuevo asaltar el liderato en este encuentro de la jornada 12 de Segunda División que se disputa en tierras asturianas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:34

La UD Las Palmas tratará de asomarse a la cima de Segunda División este domingo 2 de noviembre en su duelo frente al Sporting de Gijón en territorio asturiano. Los pupilos de Luis García Fernández buscarán, además, alargar la buena racha liguera fuera de casa -no pierden a domicilio desde el pasado 25 de agosto-, y olvidar el batacazo copero ante el Extremadura (3-1).

Sporting y UD Las Palmas se enfrentarán en la jornada 12 de la Liga Hypermotion en El Molinón este domingo a las 15.15 horas, después del empate cosechado en El Alcoraz ante el Huesca (1-1).

Este encuentro de LaLiga Hypermotion entre gijoneses y canarios se podrá ver en LALIGA TV HYPERMOTION, GOL TV, TEN y, cómo no, en Televisión Canaria, tanto en la señal de TDT como en la página web.

Además, desde CANARIAS7.es les ofreceremos la mejor previa, el partido en directo y el post del encuentro.

Encuesta: ¡Cómo quedará el encuentro?

