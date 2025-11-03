Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Manu Fuster, durante el partido ante el Sporting de Gijón en El Molinón. LaLiga

Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas-Racing de Santander

Fútbol ·

El encuentro correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion se juega el próximo domingo en el Estadio de Gran Canais

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:34

Comenta

Después del empate en la visita al Sporting de Gijón (0-0), la UD quiere seguir en los puestos de privilegio de LaLiga Hypermotion y eso pasa por ganar su siguiente compromiso, que será, nada más y nada menos, que ante el líder de la categoría, el Racing de Santander y en el Estadio de Gran Canaria.

El partido se disputará el próximo domingo, desde las 13.00 horas, y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV. Además, como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá la mejor previa desde una hora antes así como el minuto a minuto con todos los detalles que depare el choque.

