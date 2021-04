La hoja de ruta de la UD para la renovación de Mel no varía pese a que la campaña está resuelta La predisposición sigue siendo buena entre las partes para alargar el ciclo, pero hasta final de temporada no habrá negociación Pepe Mel y Miguel Ángel Ramírez se saludan en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Ambos mantienen una explícita sintonía personal y profesional. / UD LAS PALMAS IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria. Miércoles, 7 abril 2021, 01:00

La hoja de ruta en lo concerniente a las negociaciones para la renovación de Pepe Mel se mantiene invariable pese a que la UD ha quedado fuera de las quinielas por la sexta plaza por las diferencias existentes y, salvo hecatombe, no va a tener problemas a la hora de certificar su permanencia en la categoría de manera anticipada y sin agobios. El hecho de anticipar el objetivo esencial, la salvación, a la conclusión del calendario permite adelantar en materia de planificación, tarea en la que Luis Helguera y Tino Luis Cabrera no han parado de trabajar en los últimos meses aunque a falta de ejecutar decisiones de calado. La continuidad o no del entrenador es una de las líneas maestras y, como ya se ha asegurado por ambas partes, hasta la conclusión del campeonato no se va a tratar.

En el ánimo de evitar distracciones o interferencias con el fuego real, se ha acordado posponer cualquier debate y diálogo al respecto hasta que acabe el curso. Tal y como aconteció en 2019 y 2020, años de sus anteriores prolongaciones de contrato, Mel sabe que le toca aguardar pese a que, de manera explícita, ha dejado claras sus preferencias por seguir al frente de un proyecto a largo plazo en el que dice sentirse valorado y «como en casa».

Su grado de identificación también es ponderado desde la presidencia. No han sido pocas las muestras de reconocimiento del presidente hacia su competencia y corporativismo.

La sintonía que tiene Ramírez con Mel no tiene precedentes con otros inquilinos en el banquillo, hasta el punto de que si concluye la temporada en su cargo, cosa que es segura, se convertirá en el primer profesional que cubre dos campañas de principio a fin desde el año 2000, cuando hizo lo propio Sergio Kresic.

Desde entonces ninguno de los técnicos que han pasado por la banda de la UD ha podido disfrutar de esta longevidad, a la que, además, Mel añade los últimos meses de la temporada 2018-19.

Pero, de momento, lo que hay entre UD y su entrenador no pasa de una predisposición, sin más. Aunque no lo diga, Mel preferiría zanjar cuanto antes todo, firmar y saberse en disposición de situarse en lo que viene en camino.

También es verdad que ha trasladado a la entidad su prioridad por no moverse, por lo que tampoco hay necesidad de establecer plazos o premuras. Hay, por así decirlo, un paréntesis consentido y también basado en la confianza y sintonía recíprocas y sostenidas por la larga relación trazada.

Eso no quita que se tenga controlado el mercado de entrenadores disponibles, que es amplio y con perfiles de todo tipo, por si fuese necesario activar un plan B. El plan A sigue siendo Mel y la línea continuista, que se entiende como la adecuada para dar mayor vuelo a jugadores en los que se tienen depositadas muchas esperanzas para el futuro. Pero, de surgir contratiempos, desde la entidad filtran que «no habría el más mínimo problema» en poder contratar a otro profesional que se ajustara a las exigencias de la dirección deportiva. Es una obligación estar al corriente de la actualidad del gremio y así se toma esta reflexión, contextualizada y con justificación por las curvas inesperadas del fútbol.

Mel ha garantizado un equilibrio en los resultados, como demuestran sus números parejos entre Liga y Copa hasta ahora (93 partidos dirigidos, repartidos en 31 victorias, 30 empates y 32 derrotas, con 111 goles a favor y 118 en contra), ha cumplido con sobresaliente en la apuesta por la cantera, con el diamante de Pedri como un hallazgo de época, y siempre se ha manejado con cintura, salvaguardando los intereses institucionales por encima de cualquier otro aspecto.

Falta por saber si todo ese crédito acumulado le va a valer para una nueva renovación, la tercera en la UD. Pero para eso habré que esperar a finales de mayo. No hay intención de precipitar los acontecimientos. Ni tampoco necesidad.