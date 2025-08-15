El inequívoco 'Ra, ra, ra' se moderniza y entra en el siglo XXI

A iniciativa del productor Alberto Santana, la colaboración de la discográfica Discan y la voz del grupo Araguaney, con José Suárez y Víctor Batista a los mandos

El 'Ra, ra, ra' ha formado parte de la Unión Deportiva Las Palmas casi desde su nacimiento. Con la fundación del equipo, en 1949, llegó un primer himno que no caló en el aficionado amarillo. En el curso siguiente, en 1950, Gonzalo Monasterio y Peón Real pusieron letra y música a una canción que lleva resonando en los corazones de la afición amarilla hasta el día de hoy. Grabado en las instalaciones de Radio Las Palmas, nacía el himno oficial del conjunto grancanario. Una primera versión, con 75 años de vida, que ya tiene una nueva versión actualizada.

Alberto Santana es productor de la empresa Sonimac. Su experiencia en el mundo audiovisual y musical, unido a su afición por la Unión Deportiva, le hicieron plantearse si se podían realizar ciertos arreglos al himno del conjunto amarillo. «Nuestro himno es precioso, a lo mejor me tiran los colores. Pero claro, se grabó en 1950. Creía que se podían hacer determinadas modificaciones para tener una versión más actual. Se lo comenté a Nicolás Ortega y él se lo trasladó a Patricio Viñayo. A Miguel Ángel Ramírez le encantó la idea. Me dieron total libertad y apoyo para trabajar», explica.

Una versión actualizada en la que Alberto se ha encargado del arreglo instrumental con la obra de diferentes músicos y con la colaboración de la discográfica Discan. Las voces las han puesto los componentes del grupo folklórico Araguaney, con José Suárez y Víctor Batista al mando de la perfección vocal como directores. «La idea era tener un himno que suene mejor en el estadio, ganará claridad y calidad musical. La gente notará que es el mismo que ya conocen pero que hay algo que les acerca más a él. Las increíbles voces de Araguaney aportan muchísimo», expresa.

El himno amarillo ha recibido múltiples versiones durante los últimos años. «Ya se han intentado hacer otras variantes que han sido muy buenas. Nosotros hemos querido respetar al completo la esencia y la melodía original cambiando ciertos elementos como el sonido de trombones. La diferencia de esta idea es que no será tan solemne como las otras versiones. Al final nos hemos reunido músicos que somos aficionados a la UD Las Palmas. Es un himno mejorado a la par que cercano con la gente», detalla.

El resultado final ha sido grabado este viernes en Telde y la intención es que pueda ver la luz a lo largo de la próxima semana. «La idea es que la gente tenga un himno de calidad que pueda escuchar a través de las diferentes vías digitales y en cualquier lugar. Esperamos que pueda sonar este año en el estadio, si el club lo cree conveniente. Ha sido una labor que nos ha encantado hacer, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo», manifiesta.

Desde el corazón y respetando la esencia

Esta idea surgió hace varios años, pero ha tomado impulso en los últimos meses gracias a la colaboración y entusiasmo de todas las partes implicadas. «Muchos componentes de Araguaney han interrumpido sus vacaciones para participar en la grabación. Ha sido difícil ir juntando todas las piezas del puzle, pero por fin el himno ya está listo», expresa.

Alberto destaca que este himno trata de ser más moderno y cercano con el aficionado amarillo, pero que respeta completamente a aquellos que sigan prefiriendo su versión original. Afirma que lo han hecho con pasión y respeto al club de su tierra. De hecho, no han recibido ninguna retribución económica, ya que rechazaron recibir el apoyo monetario de la Unión Deportiva porque lo han hecho únicamente «por la ilusión de hacer el himno, no por dinero».