Helguera lleva semanas peinando el mercado de entrenadores Conocimiento de la categoría antes que experiencia y encaje con la política de cantera del club son los rasgos que más valora Luis Helguera IGNACIO S. ACEDO Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 mayo 2021

Luis Helguera ya ha mantenido varias conversaciones con el presidente el club, Miguel Ángel Ramírez, a propósito del escenario que está a punto de abrirse, una vez se haga oficial el secreto a voces que supone la no continuidad de Pepe Mel en el banquillo. Helguera sabe qué perfil de entrenador quiere para el equipo y, faltaría más, dentro de unas limitaciones económicas que son innegociables. En este sentido, Mel resolvió este problema los dos veranos anteriores con renovaciones en las que se ajustó a la disponibilidad de la entidad. Ahora toca salir al mercado de un gremio en el que abundan los ofrecimientos y candidatos. No quiere errar el tiro el ejecutivo en su propósito de mantener la estabilidad en el banquillo que ha sido una realidad en los dos últimos años. Más que experiencia, virtud que siempre suma, lo que se requiere es conocimiento de la categoría y, también, encaje con la filosofía de cantera que sostiene el proyecto. Un proyecto que, según se ha consensuado, lleva implícito un salto cualitativo en las aspiraciones, que estarán fijadas en ir a por el ascenso. De lo contrario, no se explica la apuesta por Jonathan Viera como bandera de lo que viene.

Descartada parece la vía Tino Luis Cabrera como solución de la casa. El secretario técnico figuraba en las quinielas sucesorias si bien hay preferencia por mantenerle en sus actuales cometidos y no quemar esa bala.

De momento no ha trascendido qué elección se ha tomado, aunque hay clara la premisa de no demorar esta maniobra con el fin de planificar con la debida antelación todo lo concerniente a la construcción de la plantilla y el trabajo estival. En la UD ficha el club, no el técnico, si bien su opinión se considera y, en algunos casos, hasta puede ser vinculante.

Helguera lleva varias semanas de sondeos y conversaciones, con algún viaje relacionado, y quiere tener perfilada la decisión en breve. Antes hablará con Mel para comunicarle la idea de la UD y que se entere cara a cara de los planes, por mucho que ya intuya lo que está en camino.