Hasta que Rubén aguante

Todo quedó en un susto para la Ponferradina, pero con ese casi, la UD parecía crecer aunque no terminaba de desatarse el nerviosismo. Álvaro Lemos, que volvía la titularidad ocho meses después, ya pisaba línea de fondo por su carril. Pedri, escorado a la derecha después de la pausa de hidratación, no terminaba de encontrar su lugar en el césped y los amarillos notaban su ausencia. Los balones a Narváez iban siempre demasiado largos y los blanquiazules mandaban un aviso con un centro de Valcarce que se envenenó hasta tal punto que Josep casi se la come. Por suerte para el meta de Alzira y Las Palmas, la madera escupió la pelota. Así se llegó al descanso. Con igualdad reinante y ambas escuadras desmadejadas, con más temores por caer que ambiciones por vencer.

El duelo comenzó cargado de nerviosismo por ambas partes y con novedades varias. No le debió gustar mucho la imagen en Huesca a Mel, que cambiaba a nueve jugadores en la alineación, repitiendo solo Josep Martínez y Rubén Castro en el once inicial. Oxígeno y verticalidad. Con Fabio escoltando a Pedri y Varela, a la UD le costaba mirar atrás. Quería optar por apagar el fuego rápido y meter tierra de por medio con la zona de descenso cuanto antes. Y tal vez por eso la primera media hora de juego fue igual de espesa que una sopa de marisco. Carente de fútbol, todas las acciones se perdían en la falta de ideas. Tan solo Varela, con exceso de conducciones en solitario, amenazaba con romper la monotonía. De hecho, de un pase que solo vio el argentino casi llega el primer gol del partido. El mediapunta abrió para la entrada en galope de Dani Castellano, que rompió a su par con un giro de cadera tan sutil como efectivo, para que el gemelo la sirviera atrás. Le cayó al que nunca falla, a Rubén Castro, pero el delantero se topó con la puntera de un defensor, que la sacó bajo la línea de gol.

Necesitaba vencer Las Palmas y alejar fantasmas del pasado. Con el descenso sin otorgar tregua, l os amarillos se encontraban en la obligación de no marrar. Y cuando las piernas temblaban y no había rastro alguno de peligro, una buena triangulación entre Dani Castellano, Aridai y el propio Rubén, permitió respirar. Luego vino el arreón Narváez al contragolpe, con un doblete sobre la bocina que regala oxígeno y opciones para apurar hasta que las matemáticas nieguen la opción de entrar en la zona de promoción de ascenso. Para vivir hay que creer y en el fútbol se ha visto de todo, imposibles incluidos.

Tras el intermedio, los isleños pugnaban por hacerse con la posesión y la sala de máquinas amarilla mordía un poco más, pero seguía faltando clarividencia y, cómo no, más velocidad en las bandas, donde tan solo aparecían los laterales. Anulado Aridai en su costado y con Pedri volcado hacia el centro, toda acción pegada a la línea de cal se encomendaba a Dani y Álvaro Lemos. Tan solo algunos regates de un Mauricio Lemos que parece haber vuelto a sentir el fútbol en la sangre despertaban un poco del letargo al aficionado que veía el encuentro a través del plasma. Varela empezaba a marrar los pases y Narváez no encontraba los espacios. Le faltaba algo a la UD en el campo. Y Mel lo buscó con un doble cambio de cromos en la medular. Fuera Fede y Fabio, al verde Javi y Kirian. Había que darle otro aire al equipo, que se intuía nublado a kilómetros.

Había avisado Las Palmas a su rival de que todo peligro iba a llegar con sus laterales. Pero en lo que no había caído la Ponferradina era en la picardía de Rubén Castro. En otra intentona por la izquierda, Dani tiró una pared con Aridai, que le cedió el testigo con un taconazo minimalista y el gemelo, con un pase al hueco con el exterior de su zurda, vio al eterno goleador tirar el desmarque. El isletero ganó la espalda a su defensor, que solo pudo arrollarlo por el camino. Penalti, gol y sustitución. Hasta que Rubén respire. Hizo lo de siempre, perforar la red. El olor del gol después del confinamiento lleva su aroma.

Uno arriba en el marcador, y sellada la defensa con la entrada de Eric Curbelo y Benito, pasando a una retaguardia con tres centrales y dos carrileros, la Unión Deportiva ganaba en músculo y solvencia. Con Galarreta en el centro y Kirian un poco más adelantado, y Narváez como faro, no se podía escapar la victoria. Cada embestida de Álvaro Lemos por la derecha era una tesitura de vida o muerte para la Ponfe, que no podía parar al gallego. Después de tirar un sombrero al lateral rival con el pecho y dejarlo atrás con un acelerón, casi llega la sentencia de Kirian, que no pudo rematar bien el servicio del ex del Celta. Cualquiera hubiese dicho que llevaba ocho meses sin competir. Incansable ayer durante los noventa minutos más el descuento.