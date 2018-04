Hasta aquí hemos llegado

Tuvo su momento la UD en plena lucha por la supervivencia. Se levantó del 1-0, alcanzó para empatar y se vio en superoridad numérica y acorralando al adversario. Estaba el partido para engancharlo definitivamente tras haber malogrado oportunidades de todos los colores. Pero era un día para hechos más que para merecimientos. Y sí, Las Palmas trabajó y sudó para tener mejor suerte. Le faltó apretar el gatillo frente a un Levante que necesitó menos rodeos para embolsarse los puntos. Fue una cuestión de pragmatismo en mitad del drama. Habría vencedores y vencidos, el partido tenía peaje y durante largo rato se debatió bajo los parámetros previstos. Una montaña de nervios, tensión que cortaba, miradas al vacío, una agonía compartida. Le iba la vida a unos y otros y hasta el final saltaron chispas. Cada lucha por la pelota, cada falta y cada protesta. El fútbol en su trascendencia más extrema, sin misericordias a las que agarrarse. En el intercambio de mordiscos, el Levante tuvo la luz de la puntería y del oportunismo. Marcó en su primera y última aproximación, abriendo en canal a una UD cuyo plan no le alcanzó para nada. Pésimo día para fracasar, definitivo en arruinar toda la temporada, que ha navegado entre calamidades varias y a cual más grosera.

A una carta se lo jugaba todo el equipo de Jémez, una temeridad ineludible por cómo transcurren calendario y clasificación. Y vivir en el alambre expone a precipicios, obliga a un equilibrismo extremo, agota en sus exigencias. Así murió la UD, a un gran tono colectivo durante muchos minutos pero que llegó tarde a los picos estelares, los que deciden los puntos. Y Las Palmas venía a por la chicha, no se engañen. Salir con la cabeza alta es hoy un consuelo inservible. No cuela hablar de honor y orgullo con la que está cayendo desde hace meses, el descenso ya como horizonte definido.Vienen tiempos de luto y tragaderas, tiempos en Segunda.

La puesta en escena estuvo acompañada, a partes iguales, por sorpresas y aciertos. Que las reformas defensivas podían ser de arriba a abajo, de nuevo David García y Dani Castellano, reubicado Aguirregaray, entraba dentro de lo posible. Que se anunciaba el regreso de Etebo, igual. Pero que Ezekiel se colara en la foto y que Calleri cediera su sitio a Erik reventó todas las quinielas. Un once reivindicativo y que tardó poco en dar la razón al entrenador. Porque Las Palmas exhibió un comportamiento serio y profesional, líneas solidarias, colmillos afilados, generoso esfuerzo.

Tuvo el 0-1 con una irrupción de Ezekiel en la que se atropelló al verlo todo tan fácil, frente a frente con el portero. Ezekiel no giró el tobillo y remató al muñeco. Lo hizo todo bien hasta que metió la bota, un remate llano y del montón. El fallo no puso freno a las intenciones de una UD decidida, bien asentada, convencida de que todo estaba de su parte. Pronto se vio que el Levante jugaba al ahorro. Le convenía hasta el empate y no iba a rifar nada. Faltas y contragolpes. No más. Esperar el fallo como sistema y que corriera el tiempo. Cedió metros e iniciativa y no le incomodó ajustarse atrás. Y, en el colmo de la fortuna, toda la que se le negó a los visitantes, la primera que tuvo, la cazó. Una internada por la izquierda de Morales, despeje de Gálvez a los pies de Coke y gol a placer. El 1-0 penalizó demasiado, pues tampoco se ajustaba a justicias. Por debajo en el marcador, ya en pánico, vivieron malos momentos los muchachos de Jémez. Chichizola despejó un trallazo de Pazzini que olía a 2-0 y sobrevino un alboroto a corte y confección del Levante, descontando segundos y minutos entre faltas, interrupciones y balones divididos y sin incidencias.

En la UD se entendió era necesario un paso más y Calleri entró en escena. El ariete argentino se alineó arriba con Erik y, pese a que un latigazo de Morales, con roto de regalo a Gálvez, pudo echarle la persiana a todo, tardó poco en llegar el deseado empate. Fue tras un saque de esquina, centro de Aguirregaray y dejada de Calleri para la diestra de David García, que la enganchó con el empeine y entró botando. Costó, pero ahí estaba. Un gol para crecer, como así fue. Llegaron los mejores instantes del equipo, desatado en su acoso y con numerosas opciones para sellar el 1-2. Colaboró Jémez, con cambios para potenciar el ataque, casos de David Simón y Benito en el ensanche del campo. Calleri, con todo a favor, malogró la remontada tras asistencia de Aguirregaray. Duele ver las repeticiones de una acción en la que el bueno de Jonathan se empachó de balón e hizo lo mas difícil, que era mandarlo al limbo. A continución, Ezekiel, tocado físicamente pero siempre activado, largó una rosca desde la izquierda que no pilló portería de milagro. Todos se multiplicaron en el mismo propósite sostenidos por un Etebo inmenso y con Halilovic muy presente, forzando faltas y desquiciamientos en el Levante. Existía el riesgo de la puñalada al contragolpe, con Chichizola ejerciendo de cierre, pero quiso morir la UD con el corazón en la boca. Una moneda al aire porque el anfitrión se movía mejor con metros por correr que con espacios por generar.

A los instantes finales, con una incertidumbre tremenda, entró Las Palmas en superioridad numérica, expulsado justamente Coke y el Ciutat de Valencia convertido en un hervidero de maldiciones. La gente intuía que nada bueno iba a venir para los suyos y era patente la mejor disposición del forastero. Ni en los saques de banda se dejaba una décima el equipo, que apuró hasta el final, sin retrovisor pese a que alguna vía de agua requirió de Chichizola y sus prodigios.

Cuando parecía inamovible el 1-1, Jémez ahogado en la banda en mitad de la impotencia de ver que no llegaba el otro golpe de gracia, en pie todo el banquillo, respiraciones contenidas en Orriols, Campaña hizo arte para colar el 2-1 en el descorche ya sin vuelta de hoja. Fue entrar el balón en la red y caer desplomados todos los futbolistas, quebradas las emociones, asumiendo un desenlace cruel y funesto, de impacto devastador, un navajazo terminal. Lo que pudo ser y no fue, lo que tuvo que acabar de una manera y terminó de otra. Vida y muerte detrás de una pelota.

La derrota, una más de una sucesión salvaje, desampara a la UD, ahora en cueros, abandonada a una suerte negrísima, con el escudo desteñido, en una soledad hueca de la que va a costar salir.