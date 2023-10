La UD, a hacerse fuerte en el Gran Canaria

Todavía con la caída en el Bernabéu en la retina y el runrún de la falta de competitividad del equipo, la UD Las Palmas recibe al Celta de Vigo en el Estadio de Gran Canaria (20.00 horas). Buscarán los de García Pimienta salir, con un triunfo, de los puestos de descenso al infierno de la Segunda División. La permanencia va a pasar por sacar todos los puntos posibles en la isla. De momento solo se ha ganado una vez en Siete Palmas y la afición está deseosa de volver a sonreír.

No va a ser fácil porque enfrente estará un Celta también necesitado y con jugadores de mucha calidad. Además, Iago aspas siempre es una amenaza. «Todo pasa por la circulación de balón, que sea rápida, para generar superioridades, aunque sea para luego jugar un uno contra uno. Estar acertados de cara a gol, menos en el Bernabéu hemos generado bastante», dijo Pimienta que iba a ser la receta para poder tumbar a los gallegos.

Con Sandro y Moleiro fuera de combate, la hora de Pejiño puede llegar de inmediato. El de Barbate debe ser un futbolista fundamental en la lucha por la salvación y podría salir de inicio en busca de su mejor versión, que tanta falta le hace a una UD carente de nervio y colmillo, algo que le sobra al andaluz.

En la alineación se esperan muchas novedades, pues los más habituales descansaron en Madrid. En la portería seguirá Álvaro Valles, que es le mejor futbolista en lo que va de campeonato en Las Palmas. En defensa podría rotar Julián Araujo, lo que posibilitaría la vuelta de Lemos. En el eje de la zaga, salvo sorpresa, mezclarán Mika Mármol y Álex Suárez, con Sergi Cardona percutiendo desde el lateral izquierdo. En la sala de máquinas, Enzo Loiodice, Máximo Perrone y Kirian destruirán y crearán fútbol. Con Viera, Munir y Pejiño en la delantera para encontrar el gol.

El Celta también moverá fichas en su once inicial. Esa necesidad de sumar puntos le obligará a mantener la línea de tres centrales en defensa, a la que regresará el canterano Carlos Domínguez, el único zurdo que le aporta salida de balón. También podría aparecer de nuevo Manu Sánchez en el lateral izquierdo. El técnico celeste agitará, además, el centro del campo. Carles Pérez, uno de los jugadores más desequilibrantes en el último tramo del pasado campeonato, parece no gustarle. Tampoco el internacional peruano Renato Tapia, al que la dirección deportiva no consiguió sacar este verano.