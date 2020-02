«Hablar del VAR nos despista, tenemos que hacer lo nuestro»

Pepe Mel ha vuelto a salir en defensa de los intereses de su vestuario ante las que considera como malas decisiones, las tomadas por el VAR la pasada jornada, una vez más esta temporada, en el Santo Domingo ante el Alcorcón. «Tenemos trece penaltis en contra, de los cuales nueve o diez son por manos idénticas a las que no se señalaron el otro día en Madrid. Esto no es ir en contra de los árbitros. Hay un aparatito que se llama VAR y que es el que rige al árbitro. Pero no me metí con nadie. Es palpable que no estamos siendo beneficiados, cosa que no queremos tampoco. Solo pedimos que nos juzguen como al resto. Somos profesionales y lo que dije fue en nombre del vestuario», explicó tras ser duro con la herramienta de videoarbitraje tras el encuentro en Alcorcón.

Ahondando en este tema, el entrenador quiso aclarar que el mensaje dado por Miguel Ángel Ramírez esta semana, donde el presidente rehuyó de toda polémica con el VAR para no avivarlo como el foco de culpabilidad por la racha de nueve partidos sin vencer, el míster se mostró de acuerdo con el máximo mandatario amarillo: «Creo que estuvo bien en lo institucional. La UD no se tiene que quejar y el presidente hizo lo correcto. Tenemos que trabajar en lo que depende de nosotros. Al final, otra vez mañana (como hoy) habrán decisiones en las que no podremos entrar. Por ello debemos trabajar en estar metidos en el partido, en saber cómo hacer daño al Málaga y el resto de cosas que dependen de nosotros. Hablar del VAR no nos beneficia ni nos perjudica, pero sí que nos distrae», declaró el míster.

En cuanto al rival que tendrá hoy defendiendo la otra mitad del campo, el Málaga, llega enchufado tras tres victorias consecutivas que les ha permitido alejarse un poco del descenso y del que Mel no se fía ni un pelo, pues tienen «una plantilla repleta de jugadores que han jugado en Primera División» y con jugadores de «mucho peligro como Juanpi o Sadiku en el frente de ataque» y otros a los que conoce bien como «Juankar en el lateral izquierdo, un futbolista que tuve en el Betis, muy rápido e interesante», destacó el madrileño.

Hoy regresa Tana al Gran Canaria tras ser expedientado por el club después de llegar indispuesto a entrenar: «Todo lo que hagan en contra de un futbolista de la UD, nos repercute a todos. La afición tiene la categoría para entender esto y estoy seguro de que lo van a entender», aseveró.

En el once, Mel confirmó que pierde a De la Bella una semana más, baja añadida a la de Galarreta y con la incógnita de si poner desde el inicio a Pedri, tras ir esta semana con España Sub-19.