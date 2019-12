Guiño del Beijing a la UD por Viera

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

El próximo 14 de enero, en los prolegómenos del partido que enfrentará a la UD Las Palmas con el Real Zaragoza en el Gran Canaria desde las 20.30 horas, Jonathan Viera volverá a pisar el césped de su estadio. Será para recoger el premio como mejor jugador de Segunda División que otorga LaLiga, un acto que va más allá de su carácter protocolario. Viera, que sigue de vacaciones en Gran Canaria, solicitó permiso a su club para poder estar presente en el día señalado para poder dedicar el galardón a la afición de Las Palmas. Y el gesto del Beijing se interpreta en la UD con moderado optimismo en plenas negociaciones por tratar de alargar su cesión hasta junio. Aunque las posibilidades de cumplir el sueño del club y de Jonathan son muy limitadas, («cero», en estimaciones de Miguel Ángel Ramírez), lo cierto es que hasta que se acabe el plazo del mercado invernal persistirán las gestiones y esfuerzos. Viera ya ha dejado clara su preferencia, que no es otra que la de acabar la temporada de amarillo, postura que también conocen en el Beijing, y su determinación es la que alimenta el empeño de Ramírez por no desistir. «Lo mismo ya no se mueve de aquí después de recoger su premio», insinúan desde la dirigencia a propósito de la presencia ya programada del atacante internacional en dos semanas. Ahí queda el aviso.

Lo cierto es que la continuidad o no de Viera condiciona totalmente la capacidad de maniobra de la entidad en la ventana de pases que ahora se abre. No se anuncian salidas, y la dirección deportiva, que maneja ofrecimientos y distintas posibilidades en materia de refuerzos, apuesta por esperar hasta el final por una carta ganadora.

Retener al canterano colmaría todas las expectativas de Pepe Mel para encarar la segunda vuelta del calendario y el técnico también es de la opinión que cualquier sacrificio merecerá la pena si es en la dirección de que el veintiuno no se mueva. En el caso de que no fuera posible su continuidad, se considera que, pase lo que pase con Tana, la plantilla ofrece garantías. Claro que el salto de calidad que da el de La Feria, como han atestiguado sus estadísticas (diez goles en trece partidos ya son números ilustrativos), no admite comparaciones. Mel prefiere hacerse con la idea de lo que tiene y, ahora, en su pizarra no figura Viera. Pero es conocedor de la situación y valora los esfuerzos por mantener la estructura con la que ha trabajado hasta el parón invernal. «Con Jonathan pelearíamos por todo, por el ascenso a Primera División», ha valorado en repetidas ocasiones el preparador madrileño al referirse a esta situación. Explícito a más no poder en un juicio que comparte el vestuario de manera unánime.

En tanto, Ramírez sigue con su estrategia. Discurso pesimista de puertas para afuera y, en los despachos, lejos de focos y micrófonos, gestiones y llamadas, guardando las distancias y los tiempos con la institución asiática. Precisamente es el tacto que se tiene y ya se tuvo, tanto en agosto de este año como en febrero de 2018 con la venta del jugador, lo que ha propiciado unas relaciones de respeto y camaradería fundamentales para intentar un nuevo acuerdo, ya vencido el préstamo. El rol capital que tendría aquí y que no se le garantizada en el campeonato asiático es una de las bazas que pueden pesar en las conversaciones.

Ya fue capaz el presidente de la UD de romper los pronósticos el pasado verano logrando el regreso de uno de los nombres más importantes de la historia contemporánea y ahora pretende repetir la jugada maestra. Tiene un mes por delante, cuenta con la voluntad del gran protagonista y hasta tiene reservada una partida económica para poder afrontar una parte del coste que comportaría la nómina de Jonathan. Todo previsto por si salta la bomba.

Mientras, declaraciones moderadas y nada que pueda incomodar a un Beijing Guoan que, de momento, hace guiños y contenta a Viera.