«Guedes, Germán, Tonono, Castellano, León... Esa UD es inolvidable, magistral»

Solidaridad Nacional, Mundo Deportivo, As, Marca, Onda Cero, Cadena SER, Cadena Cope, incontables apariciones en televisión... Voz sabia y enciclopédica del deporte español, profesional archiconocido y con el don de generar simpatías unánimes, con Tomás Guasch (Barcelona, 1953) huelgan preámbulos o presentaciones. Figura reconocible y reconocida, en su trepidante agenda ha hecho sitio para el foro periodístico que, organizado por Binter y la Universidad del Atlántico Medio, se celebra este jueves en Gran Canaria. Un lujo tenerle por aquí.

-Siempre presumió de ser feliz ejerciendo la profesión...

-Y encima me han pagado. Me lo he pasado divinamente y he podido rodearme de gente fantástica y muy válida en el oficio. Para mí esto no ha sido un trabajo, ha sido una bendición desde que empecé en la prensa escrita, que ha sido siempre el formato que más me ha gustado.

-¿Es posible rescatar algún momento o vivencia en particular de toda una vida dedicada a contar cosas?

-No hay nada como unos Juegos Olímpicos. Es la mejor experiencia que puede tener un periodista que se dedica al deporte y, en mi caso, ese privilegio lo guardo con muchísima satisfacción. He visto a Gervasio Deferr ganar medallas en cuestión de milésimas de segundo. Cuatro años de trabajo, de sacrificio, para jugárselo todo en un suspiro. Eso es tremendo. Y, claro, poder conocer a figuras como Nadal o Gasol.... Te marca para siempre. Ahora ya es más complicado dar con la persona que hay detrás del deportista. Los tiempos han cambiado para peor en ese sentido. Por eso tengo para mí momentos que no se pueden vivir en los tiempos que corren.

-La bunkerización del deportista.

-Exacto. Ahora que se ha muerto Menotti, la de veces que me dieron las cinco y las seis de la mañana hablando con él de fútbol. Yo he podido ver entrenamientos enteros de Cruyff en el Barcelona. Y a Di Stéfano lo entrevisté en su habitación de hotel, siendo entrenador del Valencia, porque me dijo que se estaba haciendo un pis y no me podía atender en otro sitio. Hoy eso es impensable. Ojo, que hablé de Menotti, Cryuff y Di Stéfano. Tres grandes. Y al alcance siempre. Ahora es imposible hacer una entrevista en condiciones, tienes que pasar una cantidad de filtros que no es normal, los entrenamientos los reducen a quince minutos. Y no hay diversidad de contenidos en los medios de comunicación. Antes tú podías gestionar tus protagonistas, tus temas. Ahora todo está guionizado. Es una pena porque, al final, los medios de comunicación son los hilos conductores de los equipos, de los clubes, de los deportistas, con la gente, los seguidores, los niños que sueñan con sus ídolos. Eso nos lo están quitando por lo que llaman modernidad.

-¿Y qué queda entonces?

-Pues no perder la ilusión. De eso es de lo que voy a hablar en el foro que me han invitado en esa tierra maravillosa.El que tenga vocación, que la defienda y la haga respetar ejerciendo de la manera más digna y profesional posible, por muchas limitaciones que le pongan. Dicen que está mal el periodismo. Bueno, también están mal la arquitectura o la medicina. Tenemos que defender nuestra profesión.

-Ahora que viene a Gran Canaria, tire de recuerdos.

-El primer partido al que asistí en el Bernabéu fue un Madrid-UD Las Palmas. Aquellos canarios con guantes que jugaban como nadie. Guedes, Germán, Tonono, Castellano, José Juan, Mamé León, que fue un gran amigo mío y sentí tanto su muerte... Un equipo fabuloso, magistral, inolvidable esa UD. Ganó el Madrid por congelación porque, por fútbol, Las Palmas era mejor. Siempre le he tenido un cariño especial a la UD.

-¿Contento por verla de nuevo en Primera?

-Bueno, a ver si volvemos a ganar un partido que últimamente... Pero claro que la UD debe estar siempre en Primera. Yo es que soy un romántico y haría una Primera División de 80 equipos para no dejarme fuera a ningún histórico. Málaga, Deportivo, Sporting, Oviedo, el Castellón que acaba de subir a Segunda... No dejaría a ninguno fuera.

-¿Cuál ha sido su secreto?

-Ser lo más normal posible. No fingir. Lo mejor del deporte es hacer amigos. Una vez coincidí en una playa de Menorca con Moratalla, que fue defensa del Barcelona, y nos fundimos en un abrazo extraordinario recordando los viejos tiempos. Eso, para mí, lo justifica todo.