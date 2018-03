Guayre: «Será un partidazo, ojalá gane la UD»

El pago íntegro de su cláusula de rescisión, mil millones de pesetas de la época, marcó un listón vigente hasta el verano pasado como el traspaso más alto en la economía del club. Durante 16 años, hasta la venta de Roque al Swansea, Guayre figuró como el canterano más caro. Un detalle ilustrativo de las condiciones que le llevaron a ser internacional absoluto y triunfar en el oficio hasta que las lesiones le respetaron. El domingo, desde la grada del Gran Canaria, será un espectador de privilegio de lo que, presume, será «un partidazo».

«Conozco muy bien a Paco Jémez, pues me entrenó en mi segunda etapa en la UD, y Calleja fue compañero mío varios años en el Villarreal. Los dos tienen estilos parecidos, buscan un fútbol combinativo, de toque, y orientado al ataque. Es verdad que ninguno de los equipos está en su mejor momento, pero poseen jugadores de calidad y capacidad para divertir a los aficionados. Además, no creo que firmen el empate. Saldrán a ganar y eso me hace pensar que el encuentro va a tener un gran atractivo», profetiza.

En este sentido, prevé «equilibrio» y destaca la importancia «de los pequeños detalles», pues, dado el estado de necesidad de unos y otros, «una acción aislada puede marcar diferencias». «La UD se está jugando la vida. Y el Villarreal quiere meterse en Europa. No pueden especular de ninguna manera y eso garantiza alternativas», insiste.