Gran Canaria para sellar el objetivo Con la promoción de ascenso casi descartada, la UD recibe al Lugo con la premisa de acercarse a la permanencia definitiva en la categoría de plata Maikel Mesa y Fabio González pueden ser dos de las novedades en el once inicial que plantee Pepe Mel. / UDLP KEVIN FONTECHA Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 1 abril 2021, 01:00

Gran Canaria como fortaleza para cosechar la permanencia. Con la promoción de ascenso casi descartada, aunque las matemáticas de momento siembran opciones, Las Palmas necesita ganar en casa para acercarse definitivamente al objetivo marcado por el club: la salvación. En mitad de la nada. En tierra de nadie. Así se encuentra ahora mismo la UD, decimotercera en la tabla clasificatoria, con 40 puntos. Nueve por debajo del Rayo Vallecano, conjunto que marca la frontera con los playoffs, y ocho por encima de los puestos con destino a Segunda División B.

El derbi, que se saldó con empate (1-1), pese a las buenas sensaciones, deja varias secuelas en el camino. Los gemelos Dani y Javi Castellano no podrán entrar en la convocatoria. El lateral, por el susto y su hospitalización en Tenerife, aunque ya está bien. El mediocentro porque no pudo acabar el partido debido a unas molestias. Está por ver cómo solventa Mel el rompecabezas en el carril zurdo, pues Jonathan Silva dejó mucho que desear en el Heliodoro Rodríguez López. Asimismo, y teniendo en cuenta que es jornada entre semana, midiendo espadas también este domingo ante el Mallorca, equipo temible y candidato a subir, se avecinan rotaciones. Mel no quiso dar más valor a un encuentro que a otro, pero moverá el equipo.

Lo que está claro es que Valles se mantendrá bajo palos, pues Domínguez viene de la concentración con España sub-21 y no ha entrenado prácticamente con sus compañeros. En línea defensiva, y con la ausencia de Dani, se abre el dilema: Silva, Benito y Ale Díez pugnan por un puesto, siendo el extremeño uno de los candidatos a hacerse con él. Lemos seguirá en la derecha y Eric y Álex Suárez volverán a mezclar en el eje de la zaga. Los canteranos son dos portentos físicos y no suelen acusar la fatiga. Por delante, sin Javi, Fabio parte con ventaja para acompañar a Sergio Ruiz. En el frente ofensivo también puede haber novedades. Maikel Mesa está de vuelva y Rafa Mujica pide sitio. Podrían descansar Araujo y Pejiño, con más carga de minutos anteriormente. Por lo que Rober, Maikel y Mujica escoltarán a Jesé.

Enfrente, un Lugo con ciertas urgencias, pues solo ha sumado cinco de los últimos 27 puntos, pero que está solo dos puestos por debajo de Las Palmas, con 36, eso sí. Tendrá que sudar la Unión Deportiva para dejar los tres puntos en casa y, si quiere soñar con mirar al Rayo Vallecano todavía, tendrá que sumar el seis de seis en el Gran Canaria en estos dos encuentros que se avecinan. El primero, hoy contra el combinado gallego. El segundo, el domingo, ante el coloso Mallorca, a quien los isleños ya tumbaron en tierras baleares. Aun así, primero hay que sellar la permanencia cuanto antes y ya luego, si es que hay tiempo, se podrá acudir a las matemáticas para estudiar si todavía quedan opciones. Ya Las Palmas ha dejado escapar demasiados trenes.