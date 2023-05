El Gran Canaria no es apto para Primera División

Aunque ya está sobre la mesa el proyecto para acometer todas las obras pendientes del Gran Canaria, con el impulso de la candidatura mundialista pero, también, como aliciente definitivo, salga o no la sede isleña para 2030, a corto plazo, ya para competir en menos de tres meses en Primera División, LaLiga ya ha trasladado a la UD Las Palmas que, en estos momentos, el coliseo de Siete Palmas no es apto para acoger opartidos de la máxima categoría. Algunas de sus deficiencias estructurales así lo delatan, a instancias de la patronal, que pone el énfasis en las luminarias, el sistema de sonido, el videomarcador y los bajos de las gradas pendientes de adecentar.

En total, se calcula que harán falta unos tres millones de euros para dotar al coliseo capitalino de todos estos nuevos equipamientos, ya que los actuales no son válidos.

Ahora todo queda en manos del Cabildo de Gran Canaria, que es el propietario del recinto, para que en el menor plazo de tiempo de posible afronte este problema sobrevenido. La UD ya lo ha trasladado en tiempo y forma toda vez que no es ninguna novedad y estas singularidades se venían arrastrando desde hace tiempo. En Segunda se podía ir tirando con lo que había pero ahora no caben más dilaciones porque lo requisitos de la Liga Santander no se negocian. Los regentes en la materia que salgan del resultado electoral ya tienen deberes.