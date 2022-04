García Pimienta: «A veces la presión es necesaria para que los jugadores estén en alerta»

«Vamos a ir partido a partido. Queda mucho por hacer. Cuando hemos ido más allá, no hemos equivocado. La obligación de este equipo es salir siempre a ganar y el domingo queremos hacerlo sin excusas. Pase lo que pase en este encuentro, seguiremos por detrás de ellos».

El equipo se va a encontrar un gran ambiente en el Estadio El Toralín. «Es normal que quieran meter mucha gente en su estadio. A los jugadores les gusta este tipo de partidos, es de los grandes y será muy exigente».

Preguntado por los delanteros que va a utilizar, ha comentado que «Intento aprovechar el momento de cada delantero. Ha jugado Jesé, Mujica, Sadiku. Nos quedan dos entrenamientos y confiamos en que no haya ningún tipo de contratiempo. Todavía no tengo nada decidido en cuanto al once».

«La semana ha sido especial porque hemos ganado los últimos seis puntos disputados. El trabajo del día a día está dando sus resultados», resaltó.

En referencia al rival, ha comentado que «es un equipo que está en un mal momento de juego, pero se ha pasado toda la Liga en los puestos de promoción. Tiene jugadores que atacan rápido y muy bien.

Hablo de la exigencia en la UD La Palmas, dijo: «Estoy acostumbrado a la exigencia, en el fútbol profesional hay presión siempre. A veces es necesaria para que todos los jugadores estén en alerta».

Sobre la presión externa de la prensa, de la que habla en una entrevista reciente, dijo. « Vengo aquí a realizar mi trabajo y a sacar rendimiento a la plantilla. No miro la prensa, suelo preguntarle a alguno de mis ayudantes lo que me interesa. El presidente y del director deportivo me dijeron siempre en todo momento que estuviese tranquilo», puntualizó.