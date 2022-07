García Pimienta: «Hay que mantener la identidad del jugador canario»

El entrenador Las Palmas , García Pimienta, hizo balance en Marbella de la pretemporada del equipo y de lo que queda por venir antes del inicio liguero frente al Real Zaragoza, el próximo 13 de agosto.

«Es una pretemporada diferente a lo que estamos acostumbrado. En Las Palmas tenía calidad de entrenamientos, pero nos faltaba competir. Aquí lo hemos logrado. Es una lástima tener tantos jugadores, porque quiero dar minutos a todos . La idea principal es adquirir conceptos y competir al máximo nivel».

Pimienta fue claro: «En todos los partidos se ha visto lo que queremos que sea la UD Las Palmas, tanto en conceptos como en ideas. Se ve algo que queremos, tenemos que solucionar algunas cosas, pero estamos satisfechos por lo que estamos realizando. Queremos el balón. En la mayoría de los partidos lo hemos conseguido, pero hay momentos en que el rival lo tiene. Y si no lo recuperamos pronto tenemos que ordenarnos bien». Habló del Zaragoza: «Será diferente todo porque cuando hay cosas en juego el proceso es diferente».

Recordó lo sucedido frente al Tenerife: «Los primeros días tras la eliminación fueron jodidos, no lo voy a negar. Pero volvimos con las pilas cargas. Soy una persona que me gusta estar muy al tanto de todo. Tengo la suerte de estar en un grandísimo club donde las cosas son muy consensuadas. Estamos en el mercado aún y quedan un mes para que sucedan cosas. Pero todo lo que habíamos pensado lo estamos consiguiendo. Podemos reforzar y mejorar lo que hemos hecho hasta ahora», reveló el mister.

Se refirió a su etapa en el Barcelona:«Los tres años y tres meses que estuve en el Barça B fueron todo profesional. Tienes que amoldarte al primer equipo. En la mayoría de los días no sabía qué jugadores tendría en los entrenamientos o partidos. Condiciona muchísimo a un entrenador. Era mi papel, me adaptaba con la exigencia, además de tener que ganar. Aquí es diferente. Es una ventaja el poder decidir todo a nivel deportivo en el primer equipo».

«Tuve la suerte de coger a la generación del 87 de cadetes del Barça (Cesc, Piqué, y Messi. Con Cesc Fábregas mantuve luego la relación personal, porque es gente agradecida. En una conversación cuando se quedó sin equipo, le mandé un mensaje diciéndole que no se podría retirar, que era muy joven. Tuvimos más conversaciones, pero el fichaje de Cesc por Las Palmas no se hizo por muy poco», develó.

«Poco a poco, al margen de los resultados, hemos ido consiguiendo la armonía entre los aficionados y el equipo. No se me olvidará lo que sucedió cuando caímos eliminados. Esta comunión con la afición no la podemos perder. Nosotros tenemos la obligación de que esta unión entre jugadores y aficionados se mantenga, estamos obligados a dar el máximo, mantener la identidad del jugador canario porque sabemos que así podemos ganar. Debemos mantener lo bueno que hicimos la pasada temporada para que la afición se sienta orgullosa de su equipo», concluyó el entrenador barcelonés en UDradio.