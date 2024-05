Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de mayo 2024, 09:27 | Actualizado 10:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La última y se va. García Pimienta pondrá broche y final a su etapa en la UD Las Palmas este domingo, a las 15.15 horas, en el último encuentro liguero, contra el Alavés y en un Estadio de Gran Canaria que le arropará para agradecerle el ascenso y la permanencia. Han sido unos años cargados de cariño, tensiones y aprendizaje. El catalán no escondió su emoción al despedirse y solo tuvo palabras bonitas, tanto para el club como para la plantilla y, cómo no, su afición. A la que siempre tendrá en su corazón. Las despedidas nunca fueron buenas. Al contrario, el sabor amargo acostumbra a apropiarse del momento. Pero la vida sigue.

Una rueda de prensa diferente, con cierto aire incluso ya nostálgico, que supondrá un antes y un después en la UD Las Palmas. «Buenos días, como saben todos, he decidido no seguir en el club. Estos últimos meses ha sido muy duro por el desgaste, que ha sido máximo. Estoy contento por cómo acaba todo y era el momento de dar un paso al costado, siendo honesto conmigo mismo. El ciclo ha acabado y creo que debe venir otra persona. Dar las gracias al club por poder entrenar en Segunda y en Primera. Tengo la tranquilidad de haberlo dado todo en estos dos años y medio, no me he dejado nada. Celebramos éxitos mayúsculos como la promoción, el ascenso y la permanencia. Es para tener en cuenta. Me gustaría dar las gracias a todos los estamentos del club, el grupo humano es magnífico, especialmente esa gente que está en silencio. Lo hacen más fácil. Ya tendré tiempo de nombrarlos uno a uno», inició García Pimienta poco antes de responder preguntas.

«No puedo hablar mal de nadie. Mis jugadores han sido los mejores para este proyecto. Dudo que entrene un grupo humano como el que he entrenado aquí. También dar las gracias a Luis Helguera, por su confianza máxima desde el primer momento. Nunca ha dudado de mí, especialmente cuando las cosas no fueron bien. Ha sido muy fácil trabajar con él y lo ha hecho muy bien, tiene mucho mérito de lo que ha pasado en estos dos años y medio. Y al presidente, Miguel Ángel Ramírez. Nunca ha habido nadie tan optimista. Es cercano y me he sentido muy querido por él. La relación traspasa un poco a nivel profesional y me puedo considerar un amigo. Ha creído en mí y me ha apoyado más incluso como persona. Y también dar las gracias a una afición que siempre ha apoyado en los momentos difíciles. También a Gran Canaria. Aquí habrá tres canariones más. Mi hija va a venir en agosto, en Carnavales y en Navidad. Jamás imaginé un cariño así hacia mi familia. Eso queda de por vida», continuó el preparador con palabras llenas de sinceridad y orgullo.

«Estoy con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta, pero con sentimiento contradictorio por los nervios. Es una sensación difícil porque me siento muy querido aquí. Esta isla va a pasar a estar siempre en nuestra vida. Volveremos, aunque sea una vez al año. Pero el proyecto y el ciclo se ha acabado. Ojalá rompamos esta mala racha sin ganar aunque, con la tensión, va a ser difícil. Espero que sea una fiesta y se ponga en valor todo lo que hemos hecho esta temporada», aseveró el preparador.

«Siempre dije que somos la UD y que los malos momentos llegarían. Cuando las cosas no van bien, tampoco es normal perder tantos partido seguidos. Lo hemos dado todo y en eso no me recrimino nada. Estoy orgulloso del trabajo que he hecho aquí. Tenemos un final feliz por la salvación y por eso ha quedado un poco a un lado la racha. Seguiremos en Primera, donde se merece estar Las Palmas», expuso el técnico.

«En el fútbol pasan cosas que no te imaginas. El Alavés ha hecho una campaña magnífica y ambos estamos salvados, por eso queremos disfrutar y que la afición se sienta orgullosa de nosotros, que es lo que se merece», añadió García Pimienta en Barranco Seco.

García Pimienta acude a su última rueda de prensa al frente de la UD. Cober

«El club siempre ha mostrado interés en mi continuidad, pero el objetivo era la permanencia. Este tiempo las sensaciones han ido cambiando y he notado claramente que el ciclo se acababa. Con la permanencia, me imaginé aquí la temporada siguiente y vi que el club necesitaba alguien nuevo con otra energía. No voy a tener una propuesta mejor que la de la UD. No tengo nada con ningún equipo incluso hay posibilidades de que empiece la temporada sin ningún equipo. No me hubiese perdonado empezar aquí y verme sin energías en octubre. Lo mejor para el club es eso. Dejo la puerta abierta», confesó. Cuestionado por su legado, sacó pecho.

«Dejo identidad. Eso se ha visto reflejado en la afición porque todos saben lo que va a proponer la UD, ni cuando las cosas iban mal. Si se cree de esta manera se pueden conseguir los objetivos», indicó Pimienta con certeza.

«No voy a tener mejor propuesta que la de la UD. Mi familia está mejor que bien y hemos hecho relaciones de por vida en esta isla. Pero sé que tengo que marcharme porque es lo correcto para el club. He vivido la isla y recorrido todos los rincones. Puede que sea un punto y a parte y estar aquí de nuevo más adelante», dejó la puerta abierta el entrenador, que se despedirá este domingo en el Gran Canaria.

«En el fútbol se pierde más que se gana. Mi etapa aquí ha sido un éxito. Promoción, ascenso y permanencia. Me quedo con Kirian porque fue una situación desagradable para todos. Con una enfermedad grave. Pero acaba siendo importante en el ascenso y está temporada ha sido de los más destacados. Mi éxito es que Kirian haya vuelto a ser futbolista», elogió al capitán de Las Palmas.

«El momento concreto es cuando acaba el partido del Cádiz. Quería saber cómo iba a reaccionar, por el desgaste de las últimas semanas. Me quedé solo en casa y el miércoles me reúno con Luis y Miguel para ser honestos. No me veía entrenando al equipo», insistió el artífice del ascenso y de la permanencia de Las Palmas.

«No tengo la sensación de división en el vestuario. Siempre lo he dicho, cuando hago cambios o convocatoria, solo pienso en lo mejor para el equipo. Es obvio que habrá decisiones que duelan, pero yo nunca he notado a ningún jugador molesto. Es desagradable para los futbolistas jugar poco, pero pensaba que era lo mejor para el club», indicó Pimienta al ser preguntado si había desunión en el vestuario.

«Hace un mes pensé que la sensación no era agradable. Pero quería conseguir la permanencia para ver. De decir, me veo capacitado para seguir», dijo el catalán. «No tengo firmado nada con ningún equipo. No negaré que la temporada ha sido muy buena y han habido mucha gente que se ha interesado, pero no he firmado nada con nadie», zanjó al respecto de su cambio de equipo.

El peor momento de la temporada, a su juicio, fue cuando Kirian le comunica que tenía cáncer. «Ese momento fue muy duro para todos, especialmente para él. Prácticamente pesaba 30 kilos y era él el que nos daba ánimos a nosotros», halagó de nuevo al tinerfeño.

«Esta identidad que tiene la UD no se puede perder. Esa es mi sensación. Sé que Luis va a traer un gran entrenador. Creo que el aficionado quiere ver al equipo jugar de esta manera. En toda España se reconoce así a Las Palmas», concluyó García Pimienta en sala de prensa.