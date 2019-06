Garagarza: «La UD acierta apostando por la cantera»

Su nombre pasará inadvertido para la mayoría. Le gusta vivir alejado de los focos y hace gala de un perfil bajo que le permite trabajar con sosiego y tranquilidad. Pero lo que ha hecho Fran Garagarza (Mutriku, 1966) con el Eibar le hace ser merecedor de un estatua en la puerta de Ipurua. El profesional vasco asumió la dirección deportiva con el conjunto armero en Segunda B en la temporada 2011-12 y ahora va de camino de su sexta temporada en Primera División. Un milagro que no hubiera sido posible sin la buena mano de Garagarza, cuya labor ha contribuido a convertir a un club humilde, de pocos recursos, escasa masa social y sin tradición en la máxima categoría del fútbol nacional, en el espejo donde mirarse para la mayoría de conjuntos españoles. «El modelo del club que tiene el Eibar ha sido fundamental para lograr todo esto. La estabilidad, el rol tan definido que tenemos cada uno de los profesionales y, sobre todo, la confianza que poseemos por parte de la entidad para desarrollar el trabajo con nuestras ideas. Realizo mis funciones con la confianza de saber que puedo equivocarme. Es un consejo deportivo el que decide y no un dueño, y yo he podido contratar y crear mi equipo de trabajo con total libertad», indica en cuanto a las claves que hacen posible este milagro llamado Eibar.