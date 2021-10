Ganar fuera de casa: la gran asignatura pendiente de la UD esta temporada

No es feliz la Unión Deportiva lejos de la isla, donde le cuesta un mundo sacar resultados positivos desde siempre. Y este curso no está siendo menos. Aún no sabe lo que es vencer lejos del Estadio de Gran Canaria el combinado entrenado por Pepe Mel, que acumula tres puntos en cinco encuentros, mientras que los otros 17 los ha sumado en su feudo. Tres empates, dos derrotas y cero victorias. Un balance gris que los amarillos quieren remediar este mismo viernes, a partir de las 20.00 horas, ante la Real Sociedad B en San Sebastián.

El filial de la Real, recién ascendido, ocupa ahora mismo una posición tranquila en la tabla clasificatoria y, además, se presentará a la contienda luego de haber vencido en campo del Amorebieta (1-2), lo que les aporta aún más tranquilidad. Están atravesando por un buen momento y no han acusado, ni mucho menos, el salto de categoría. Con Xabi Alonso como entrenador jefe y arquitecto de todo el juego de su equipo, los donostiarras están llamando la atención de muchos en Segunda División. Con jugadores que saben lo que es competir y entrenar con los mayores. Muchos de ellos, como Lobete, ha debutado en la máxima categoría. El delantero ha metido ya goles también compartiendo minutos con David Silva.

RESULTADOS A DOMICILIO Girona 0-0 UD Las Palmas Fue la primera salida del curso y los amarillos sumaron un punto en un campo difícil

Mirandés 4-2 UD Las Palmas En la jornada cuatro llegó la primera derrota del curso, en un encuentro muy flojo

Burgos 0-0 UD Las Palmas Segundo encuentro de la campaña, hasta el momento, en el que se dejó la portería a cero

Almería 1-1 UD Las Palmas Visitaba al líder el combinado de Mel y pescó un empate sobre la bocina con gol de Viera

Lugo 2-0 UD Las Palmas Todo lo que no debía salir mal, salió. Gol en propia puerta y lesiones de Viera y Peñaranda

Mientras, la Unión Deportiva aún no sabe lo que es sumar tres puntos en un mismo encuentro lejos de la isla. Hasta el momento, solo tres empates (Girona, Burgos y Almería) y dos derrotas (Mirandés y Lugo). Se ha hecho fuerte el combinado de Mel en el Gran Canaria, donde aún no ha perdido y donde encadena cinco victorias y dos empates. Ahora, con dos encuentros consecutivos fuera de casa, los amarillos deben dar un paso al frente si quieren mantenerse en los puestos nobles de la tabla, los que dan acceso a jugar las eliminatorias de ascenso para la máxima categoría del fútbol español.

Pendientes de Loiodice

Mañana podría ser un gran día para Enzo Loiodice, que viene de anotar un golazo en el triunfo contra el Alcorcón y está siendo capital en los esquemas de Pepe Mel. El centrocampista, que cumplirá en noviembre los 21 años, podría ser convocado por la selección francesa sub-21 como adelantó UD Radio días atrás. No serán tan buenas noticias para Mel, que perdería al medio de cara al choque frente al Amorebieta. Asimismo, de confirmarse la llamada del jugador, no estaría en Santa María de Lezama (12 de noviembre), para regresar antes de recibir a la Sociedad Deportiva Eibar (19 de noviembre), Habría que ver si llega, en todo caso, al enfrentamiento como local ante uno de los firmes candidatos al ascenso a la élite.

u

u

u

u

u