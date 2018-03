Gálvez: «¿Seguir en la UD? Un sí en mayúsculas»

- Me alegra de que mi llegada haya servido para ayudar al equipo y a la defensa a reducir las ocasiones de gol. En este caso, tengo que agradecer al resto de jugadores el trabajo y el trato que han tenido conmigo desde el principio. Me han ayudado a dejarme ayudarles. Al final es una labor mutua. Una cuestión de grupo, de equipo y de mejorar todos.

- Al equipo no sé, pero sí a lo que podía exigir Jémez porque ya he jugado con él. Es verdad que los compañeros me han facilitado mucho el trabajo de llegar y amoldarme lo más rápido posible. Eso ha facilitado las cosas.

«Vamos a despertar y sacar esto adelante, estoy seguro»

- Tengo un excelente entendimiento con toda la defensa. Con Míchel, Ximo, Aguirregaray, Bigas... Me he sentido muy a gusto con todos ellos. Además, con Ximo también tengo buena relación fuera del campo. Y eso en el césped se nota. Al final, para que yo me sienta un líder en el campo necesito la ayuda de todos.

- Con el nivel que está demostrando aquí, sorprende mucho que el Eibar le dejara escapar. ¿Es Jémez la clave para ver al mejor Gálvez?

- Pues parece ser que sí (ríe). A lo largo de mi carrera, los años más positivos que he tenido han sido los dos del Rayo Vallecano que he estado con Paco. Luego también tuve dos temporadas muy buenas en el Werder Bremen. Sin embargo, el año con Mendilibar sí que fue más irregular porque había centrales muy competitivos como Lejeune o Ramis. Pero aquí he vuelto a demostrar mi nivel. Jémez siempre me ha transmitido mucha confianza y eso es muy importante para dar lo mejor de mí mismo.

- Después haber contado poco en el equipo armero, ¿ha recuperado la sonrisa en la Unión Deportiva?

- Sí, porque al final un jugador lo que necesita es confianza y ser feliz. Del Eibar tengo un gran recuerdo, pero el futbolista lo que necesita es jugar y, en este caso, no tuve regularidad. En cambio, aquí he llegado y lo he jugado todo. Eso es lo que realmente me hace feliz. Cuando el míster te da la confianza, uno es capaz de demostrar lo mejor de sí mismo.

- El momento más difícil fue la semana del 4-0 en Valencia y el 6-0 en Girona. ¿Cómo asume un central 10 goles en tan pocos días?

- Aunque el partido de Copa de vuelta no lo jugué, lo sentí igual porque siempre es jodido que te metan cuatro goles. Y más si luego llega el fin de semana y te mete seis el girona. En ese partido quisimos experimentar un sistema diferente porque habían llegado varios jugadores nuevos. El míster quiso probar una fórmula diferente y quizás no estuvimos muy acertados. A partir de ahí, supimos que esto tenía que cambiar, que íbamos a poner todo de nuestra parte para sacar esto adelante, y así ha sido.