Galones para Fede Varela en Badajoz

A falta de Jonathan Viera, todas las miradas están puestas en Fede Varela. El centrocampista argentino, que ya debutó el pasado fin de semana en el empate de la UD en tierras madrileñas ante el Fuenlabrada, dejando muy buenas sensaciones, ha caído con el pie derecho dentro del grupo grancanario y Pepe Mel ya dibuja una sala de máquinas donde el jugador cedido por el Leganés dibuje fútbol. Tanto es así que mañana, en el encuentro de Copa del Rey ante el Badajoz, podría ser titular para que vaya engranando su forma física y aumente el ritmo de competición.

El técnico de Las Palmas ya pidió su fichaje el pasado verano. Tras una muy buena temporada en el Rayo Majadahonda, Varela cautivó a muchos en la categoría de plata del fútbol español gracias a su técnica y su buen trato de balón, no exento del sacrificio a la hora de ponerse el mono de trabajo. Ahora, y tras su fugar paso por el Leganés, que se hizo con sus derechos federativos sacando músculo financiero e imponiéndose a sus pretendientes de Segunda División, Fede quiere volver a brillar. La falta de minutos en la élite, donde no tuvo la oportunidad de debutar debido a una lesión, le obligaron a dar un paso atrás. Ahí se encontró con la Unión Deportiva y, cómo no, con Mel, quien siguió insistiendo en la posibilidad tras ver que no cuajaba en el Leganés.

Ahora, y teniendo en cuenta que el preparador amarillo prioriza la Liga, Varela podría disfrutar de su primera titularidad con Las Palmas. El Nuevo Vivero y su impecable césped alimentan la posibilidad de que salte de inicio. Solo dos días después, el martes 14 de enero, la UD recibirá en el Gran Canaria al Real Zaragoza en pleno choque de titanes por la promoción de ascenso, por lo que Mel rotará bastante en el torneo del KO. Con todo, al lado del argentino podrían entrar Kirian y Fabio, aprovechando el técnico para dosificar a Javi Castellano, que parece haberse ganado una plaza fija en el equipo gracias a su buen hacer este curso.

De momento, Varela es el único refuerzo invernal de la UD, ya que a Tana se le busca nuevo equipo y todavía está por verse qué pasa definitivamente con Jonathan Viera, por quien el club esperará hasta el último día de enero.