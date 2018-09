Galarreta: la UD irá a Apelación

Las imágenes no pueden ser más nítidas a la hora de demostrar que la pelota impacta en el hombro de Ruiz de Galarreta al saque de una falta del Extremadura. Pero el árbitro Vázquez Figueroa, que sancionó la acción con penalti y amarilla, razonó en su acta la decisión argumentando que el futbolista «cortó el balón con el brazo» cuando se dirigía a portería. Con el reglamento en la mano todo sería irrebatible. El problema es que lo apreciado por el árbitro no corresponde a lo que sucedió, lo que habilitó el recurso de la entidad, ayer desestimado por el Comité de Competición. En la UD causó sorpresa, ante la contundencia de las pruebas, que no prosperara su reclamación, aunque ya se tenía decidido acudir a Apelación si eso ocurría y, confirmado el fallo, se ha optado por ir a la última instancia posible con el fin de habilitar la disponibilidad del mediapunta para la próxima jornada. No será hasta mañana cuando se salga de dudas al respecto y, por los antecedentes de todo tipo que hay en estas cuestiones, en el club son moderados. «Ni optimistas, ni pesimistas, aunque sabemos que tenemos razón y que la prueba aportada no puede tener mayor contundencia», exponen desde la zona noble del Gran Canaria.

Con todo, hay cierta sorpresa en la UD por la decisión adoptada por Competición, toda vez que no se esperaba la dirección que ha tomado en connivencia con el error arbitral. Había cierta confianza en que el recurso, fundamentado al detalle, saliera adelante, algo que, finalmente, no ha sido así en la reclamación ante este organismo.

Ruiz de Galarreta, que conoció la noticia ayer, recién acabado el entrenamiento en Telde, está especialmente disgustado con el dictamen que, en principio, le impediría jugar frente al Málaga el proximo domingo. Él mismo reconoce que erró con la acción que le costó la segunda cartulina, pero, en ningún caso, comprende que se le haya penalizado de esta manera en una jugada que, a la luz de las imágenes, es legal. Ahora no le queda otra que confiar en que Apelación estudie en profundidad el material videográfico aportado por los servicios jurídicos de la UD y tenga a bien anularlarle la primera amonestación.

El atacante fichado este verano del Barcelona B estaba yendo a más en su rendimiento y aportación al equipo y entiende que quedar al margen del grupo por una decisión ajena al entrenador y que, además, no casa con la justicia reglamentaria, sería contraproducente para su rol dentro del colectivo.

Por lo pronto, no le queda otra que esperar y tanto hoy como mañana se ejercitará con la incertidumbre propia de estos casos. Ya no está en su mano la suerte que decidan en los despachos los encargados de dictaminar si puede o no ser alineado el domingo frente al líder de la categoría.

Por su parte y por la del club más no se ha podido hacer.