Galarreta: «Estamos más cerca del fútbol real»

Iñigo Ruiz de Galarreta fue el protagonista elegido por la UD Las Palmas para dar voz al sentir del vestuario en el inicio de la semana en la que se encara la actividad con dos grandes novedades: el equipo y sabe la fecha de sus primeros compromisos y ya no hay restricciones a la hora de entrenar en lo que se refiere a cupo de jugadores. «Se ha producido un paso muy importante, al entrenarnos todos unidos. Fue una gozada, con sesión de once contra once. Estamos más cerca del fútbol real», saboreó el jugador vasco.

«Se acercan los partidos y la tensión va creciendo. También las ganas. Haremos un trabajo físico y mental de recuperación tras partido. Será todo tan seguido que nos plantaremos en los últimos encuentros enseguida. Hay que estar concentrados para dar el 100% en la recuperación. El que esté más fuerte de cabeza y piernas se llevará los encuentros», expuso.

El futbolista, que fue traspasado meses atrás al Mallorca («no he pensado todavía en eso y quiero acabar aquí lo mejor posible»), mostró un discurso positivo para lo que viene: «Queremos empezar ganando al Girona, eso cambia la dinámica, ya que nos costaba antes del parón. Estamos con ilusiones renovadas. Quedan once partidos. Si conseguimos una buena dinámica el objetivo será uno. Pero tenemos cerca los puestos de abajo. Según pasen los encuentros veremos por qué lucharemos en las últimas jornadas», volvió a subrayar.

Cuestionado por la figura de Pepe Mel, apuntó: «Al míster le he visto con ganas, como a todos. Hicimos cosas más reales de campo entero, para preparar los encuentros tácticamente. Desde hoy se han visto cosas para enfrentarnos al Girona», concluyó.